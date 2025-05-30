曼聯訪港｜三將鬧市會球迷　旺角一度封路　泰國梳爾球迷專誠來港

曼聯訪港之旅來去匆匆，今晚（30日）在香港大球場與香港隊交手前，「紅魔鬼」球員兵分兩路出席活動，當中勞基梳爾（Luke Shaw）、多古（Patrick Dorgu）、奧比馬田（Chido Obi Martin）在旺角鬧市與球迷見面。



曼聯的奧比馬田、多古、勞基梳爾在旺角鬧市與球迷見面。（梁鵬威攝）

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曼聯剛完季即造訪亞洲，整個亞洲之行行程緊密，在香港都不例外，昨日抵港即進行操練，今晚在大球場鬥香港隊前，勞基梳爾、多古、奧比馬田先在旺角出席球迷見面會。

在旺角鬧市舉行的活動原定在下午3時舉行，早1小時已有球迷在場地守候，即使現場落下毛毛雨，仍不減球迷的熱情，愈接近活動開始便愈多球迷，The Forest對出的一段奶路臣街更加封路，附近亦有不少球迷圍觀，在場更響起曼聯的打氣歌「Glory glory Man United」。

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三名曼聯球員在3時35分現身，在場逾百「曼迷」即報以熱烈的歡呼聲，在三人之中屬於「老大哥」的梳爾，在台上向年青球員分享成功之道，除了要勤力訓練，更要聆聽教練的說話，要享受在場上的每一刻，畢竟每天也可做自己喜愛的事是十分幸運。

今年年初才加盟曼聯的多古，直言即使在香港逗留很短的時間，而且沒有機會四處造訪，但香港依然是個很好的城市，同時擁有出色的球迷。年僅17歲的奧比馬田表示生涯地標戰是他最難忘的一役，與勞基梳爾一樣，這名英軍後衛指每次披起紅魔球衣也是榮幸。

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三名曼聯球員接過有各自中文譯名的球衣留念。（梁鵬威攝）

曼聯三子在台上接過印有各自中文名字的球衣留念，三人其後與球迷接觸，先後送上簽名皮球及自拍大合照。手持「永遠支持勞基梳爾」手幅的泰國球迷Belle，成功吸引偶像眼球，獲得對方的簽名足球，這名梳爾忠粉喜極而泣。Belle今次專誠來港就是為了見梳爾一面，在梳爾2015年加盟曼聯時，Belle被對方在場上的不放棄表現而迷倒，今次終於成功與偶像近距離交流，也算是不枉此行。

來自泰國的球迷Belle，獲得偶像梳爾的親筆簽名足球，十分高興。（梁鵬威攝）

勞基梳爾、多古、奧比馬田隨後逐一為一眾VIP球迷簽名，球迷們拿出曼聯球衣或球員卡簽名，更有機會合照。完成簽名後，曼聯三子為在場的曼迷提供驚喜，為球迷們簽名、自拍，在場的氣氛更熱烈，與球迷們近距離交流數分鐘後，結束約35分鐘的見面會。

曼聯三子逐一為VIP球迷簽名。（梁鵬威攝）