曼聯對香港｜旺角約百人冒雨見3球星　有球迷獲梳爾簽名足球落淚

英超球會曼聯相隔12年再度訪港，曼聯對香港隊的表演賽今晚(30日）8時於香港大球場舉行。曼聯其中 3名球員梳爾、杜古、奧比下午於旺角舉行球迷見面會，約百名球迷冒雨捧場。期間3人分別送贈各自親筆簽名的足球給3名球迷。其中被抽中的一名泰國女球迷，獲得梳爾親筆簽名的足球，感動落淚，「我不知道如何表達，我太喜歡他了（love love love him so much!）」



曼聯3名球星梳爾、杜古、奧比今午（30日）於旺角舉行球迷見面會，約百名球迷冒雨捧場。（梁鵬威攝）

曼聯今晚8時將在大球場與港隊友賽，3名球星下午在旺角舉辦見面會，率先與球迷見面。下午2時起，旺角The FOREST外聚集數十名球迷，不少人穿上曼聯球衣，並舉起橫額表示支持。梳爾、杜古、奧比最終於3時半出場，並隨機向粉絲送出分別有他們親自簽名的足球，現場傳出一片歡呼，氣氛熱烈。

對於此次香港行，杜古表示，香港球迷是最好（the best fans），他十分喜歡香港。問起最印象深刻的賽事，梳爾及奧比均指是他們的出道賽，形容代表曼聯出賽十分難得。梳爾更勉勵年輕球員努力鍛鍊球技，聆聽教練建議，並享受在場上比賽的每一刻。

曼聯三位球星，杜古(圖左二)、梳爾(圖中)和奧比(圖右一)今日(30日)下午在旺角舉行球迷見面會。梳爾和奧比都表示，其出道賽令他們最深刻。（梁鵬威攝）

泰國球迷稱最喜歡梳爾 為觀賽特意訪港三天

來自泰國、最喜歡梳爾的Belle，獲梳爾送出親筆簽名足球後感動落淚，「我不知道如何表達，我太喜歡他了（love love love him so much!）」Belle指，為了觀看今晚賽事，她特意來港3日，料花費千元，期望見到曼聯在今晚賽事中大展風采。

泰國球迷Belle獲梳爾贈親筆簽名足球後感動落淚。（梁鵬威攝）

來自內地、最喜歡梳爾的球迷呂先生喜歡曼聯27年，今成功與3位球星合照，稱感到相當開興奮難忘。為了觀賞今晚的賽事，他特意來港3日，預計包括機票住宿在內，此行共會花費逾萬元。他認為曼聯訪港是體壇盛事，必會吸引各地遊客，加上啟德體育園落成，他希望香港可舉辦更多大型賽事。

說起曼聯今季表現，呂先生說沒影響他繼續支持球隊，「這個賽季已經完了，希望他們未來會更好！」

奧比送贈其親筆簽名的足球給其中一名球迷。（梁鵬威攝）

喜歡曼聯超過20年的香港球迷黃先生亦獲與球星合照，稱感到相當興奮，「平時都係喺電視上見到，今日見到真人好開心。」他指曼聯今個賽季的表現令人「有少少失望」，希望教練阿摩廉未來帶領球隊表現得更好。