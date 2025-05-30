曼聯獲送霓虹燈牌終留在店內 賽前五小時現身尖沙咀 過百人圍觀
撰文：袁志浩
出版：更新：
英超球隊曼聯在球季後展開亞洲之旅，明顯是為陷入財困的紅魔「撲水」，球隊今晚友賽港足，但下午仍馬不停蹄出席活動。
當中烏加迪（Manuel Ugarte）、明奈（Kobbie Mainoo、前譯高比馬恩奴）與阿密特迪亞路（Amad Diallo）在賽前不足五小時到訪尖沙咀，參與由體育品牌舉辦的「曼聯球星傳媒見面會」。
現場早有數十名球迷守候，多名警員亦在場維持秩序，當三位球員乘七人車到場後，已有過百名市民圍觀，部份人甚至隔着馬路舉機拍攝，希望一睹球星風采。
這場「傳媒見面會」舉辦了約半小時，而其餘時間三位球員便到店鋪上層，與貴賓們交流互動，出席的貴賓包括新聞統籌專員謝振中、藝人江若琳、JW、許賢、港隊名宿陳偉豪、盧均宜、現役球員胡晉銘、馬希偉等。
這段時間部份原先等候的球迷已經散去，而明奈亦提早離場，不過仍有不足10位擁躉留守，結果阿密特迪亞路與烏加迪離開前主動上前簽名及自拍，令這些耐心的球迷得到回報。
值得一提，活動中主辦方曾向曼聯球星送上印有「曼聯」、「紅魔」字樣的霓虹燈牌，但直至三人離去，燈牌仍留在店內。
烏加迪、明奈與阿密特迪亞路均是二十出頭，被視為曼聯未來希望，明奈表示，對紅魔前景相當樂觀，「我們擁有不錯的人腳，也有時間去改善，下季我只想為球會贏得錦標。」
烏加迪也認同，「我們會一起好好準備新球季，看看教練有什麼想法，曼聯是最偉大的球會之一，冠軍是球會歷史最重要的部份，所以我們要有一種心態，總是要渴望捧盃。」
至於阿密特迪亞路就稱，自己曾跟名宿里奧費迪南交流，得到要學懂謙虛的建議，「我們仍有新一代球員從青訓系統升上來，我要學習更多，變得成熟，更上一層樓。」
+4
曼聯對香港免費直播連結｜賽前不足24小時公布安排 兩個台有得睇曼聯賽前訓練延誤一小時 部分球員簽名後離場 記者室黃雨下漏水曼聯對香港仍有門票發售｜阿莫林談兒時經歷 告訴曼迷為何要入場曼聯訪港︱阿莫林回應銷情「牽連」利物浦 「有成績一切變容易」曼聯亞洲行延續災難球季 大馬輸波被噓巴士巡遊淪笑柄︱足球熱話曼聯友賽不敵東南亞明星隊 明日抵港周五大球場對港隊香港隊對曼聯︱主教練韋斯活：享受表演賽 不會做愚蠢的事去成名