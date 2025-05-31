端午節｜大澳一連兩日舉行龍舟遊涌　人頭湧湧氣氛熾熱

適逢端午節，大澳三個傳統漁業行會一連兩日舉辦「龍舟遊涌」，昨（30日）划龍舟到4間廟宇「接神」，接返各行會供奉祭祀，再於今日（31日）進行俗稱「遊神」的水道巡遊活動。今早所見，大批市民專程到大澳觀看龍舟遊涌，相當熱鬧。



大澳端午龍舟遊涌節慶，吸引大批遊人在岸邊拍攝及觀看。（大澳居民盧先生提供）

「龍舟遊涌」傳承逾百年 大澳三個漁業行會合辦

大澳端午「龍舟遊涌」活動已傳承逾一百年，於2011年列入第三批國家級非遺代表性項目名錄。相傳大澳百多年前出現瘟疫，漁民用龍舟拖着載有神像的小艇在水道巡遊，祈求驅除瘟疫。自此每年端午節，大澳三個傳統漁業行會，即扒艇行、鮮魚行和合心堂，均舉辦傳統「龍舟遊涌」。

昨日漁業行會成員划19米長的龍舟、拖神艇，到4間廟宇「接神」，請出代表楊侯、天后、關帝、洪聖的小神像，接返各行會供奉祭祀。今日則進行俗稱「遊神」的巡遊活動，由龍舟拖着載有神像的小艇巡遊各水道，沿途焚燒金銀衣紙，棚屋居民亦會朝着龍舟焚香拜祭；下午各行會則把小神像送返各廟宇。

大澳端午「龍舟遊涌」節慶，現場人頭湧湧。（大澳居民盧先生提供）

大澳三個傳統漁業行會，每年端午節都舉行「龍舟遊涌」節慶活動。（大澳居民盧先生提供）