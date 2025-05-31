端午節扒龍舟｜有隊伍化身哪吒戰怒海　風浪大部份賽事取消

今日（31日）端午節，赤柱國際龍舟錦標賽今年繼續在赤柱正灘舉行，共190支隊伍，3800名選手在大海中競賽。大會設「最搶鏡服飾獎」，其中一隊隊伍去年曾打扮成「Barbie」，今年則全員「化身」哪吒，更有隊員扮成「太乙真人」，維肖維妙。有隊員指今日受天氣影響，在龍舟上划槳如入怒海。



賽事今早8時開始，早段海面較大浪，加上大風，10時許便有一龍舟因碰撞而受損，大會需暫停10分鐘緊急維修龍舟。下午時份，大會宣布，因實事有延誤，部分賽事取消。



有隊伍成員戴頭套扮成日本動漫《鬼滅之刃》主要角色之一「嘴平伊之助」。（吳美松攝）

律師行員再戰龍舟賽 哪吒造型「戰怒海」

今屆赤柱國際龍舟錦標賽共有4支隊伍挑戰「最搶眼服飾獎」，其中一隊由一班律師行員工組成。龍舟隊代表賴小姐表示，隊伍過去扮過卡通人物「Minion」、「Angry Bird」等，去年則是扮演電影《Barbie》的粉色造型，每年都會以不同造型亮相，希望夠突圍而出。

他們又準備了一段舞蹈助興，稱僅以兩段午餐時間就排練完成，相信因為隊伍夠團結。被問今日天氣會否影響賽事，隊員盧小姐就形容是如入「怒海」，「有啲rough（崎嶇）」。

有隊員穿上民族風服裝。（吳美松攝）

另外三隊則分別有隊員穿上民族風服裝、戴頭套扮成日本動漫《鬼滅之刃》主要角色之一「嘴平伊之助」，以及身穿充氣恐龍服裝，在台上晃動。

大會在下午1時許宣布，需要取消部份賽事，包括男子碟盃決賽，會在半決賽以計時形式分出名次。據了解，因為今早海有大浪，加上天氣影響，有賽事因龍舟需維修等而延誤，需要取消部份下午舉行的賽事，以確保活動能依時完成。

大會設「最搶鏡服飾獎」，其中一隊隊伍去年曾打扮成「Barbie」，今年則全員「化身」哪吒，更有隊員扮成「太乙真人」，維肖維妙。（吳美松攝）

▼ 端午節龍舟賽事 ▼



赤柱國際龍舟錦標賽今日(31 日)在赤柱正灘舉行，逾180隊來自香港及海外的隊伍參與競賽。參賽健兒都全力以赴。(廖雁雄攝)