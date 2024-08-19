《公開試當真》主角滕毅康認DONKI偷約700元貨品 認罪罰3千元
撰文：郭顥添
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紀錄片《公開試當真》主角滕毅康，被指今年5月在九龍灣 DONKI偷取約700港元貨品，包括面膜、牛肉，鼻頭貼及辣油等。滕今(19日)在觀塘法院承認一項盜竊罪，被判罰款3,000元。
被告滕毅康，18歲，學生，承認一項盜竊罪，指他於2024年5月9日，在牛頭角道77號淘大商場2期1樓DON DON DONKI偷竊一盒牛肉、一盒雞蛋、一包泡芙 、一盒蘋果、一罐檸檬梳打、一包蕃薯、一盒裝面膜、一包蛋糕、一包開心果 、一包即食麵、一個黃色環保袋、一盒鼻頭貼、一盒奶茶、一盒咖啡、一包湯 、一盒朱古力、一樽威士忌梳打及一樽辣油，總價值689.2港元，而上述物品為泛亞零售管理香港有限公司的財產。
案情指，當晚9時許，案發店舖職員發現被告拿着環保袋離開，但沒有付款。門口防盜裝置亦響起。被告被截停後，被發現其環保袋內有上述物品。被告警誡下承認因貪心而犯案。
案件編號：KTCC1238/2024
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