端午節｜國際龍舟邀請賽嘉年華一連9日尖東舉行　5大活動焦點一覽

【端午節假期／永明香港國際龍舟邀請賽／龍舟比賽／龍舟競賽／尖東／海洋公園／大熊貓／嘉年華／啤酒】龍舟比賽停不了，繼香港各區今日（31日）舉辦傳統龍舟比賽後，旅發局將於下周末，即6月7日至8日在尖東海濱舉行「永明香港國際龍舟邀請賽」，合共19項賽事有逾4,500名健兒參加，當日現場設有3個直播專區，當中星光大道入口為最佳觀賞衝線的位置。



尖沙咀一帶更由即日起，一連9日變成大型嘉年華場地，例如星光大道設有龍舟美食街、10個餐飲攤檔推出端午特色小食；另一邊尖東百週年紀念花園則舉辦啤酒樂園，旅客更可免費飲一杯生啤；同時來自加拿大的「太陽馬戲團」將在周末快閃表演等。下文將詳盡介紹活動舉辦時間等詳情。



旅發局將於5月31日端午節至6月8日期間，以嘉年華形式舉行「永明香港國際龍舟邀請賽」。（旅發局提供相片）

旅發局提醒，近星光大道入口觀賞衝線最佳。（旅發局文件截圖）

▼2025年「永明香港國際龍舟邀請賽」賽程▼



▼2023年6月25日 國際龍舟賽「扮嘢大賽」▼



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「永明香港國際龍舟邀請賽」即將在6月7日至8日，於尖東海濱舉行共19項賽事，有來自12個國家和地區超過190支隊伍、逾4,500名健兒參賽。今屆更特別新增中學組別賽事，鼓勵年輕人接觸傳統非遺文化。

賽事當日3個直播專區 近星光大道入口最佳觀賞衝線

旅發局提醒，賽事當日尖東設有3個直播專區，分別位於尖東海濱、近星光大道入口（近終點線）及尖東百週年紀念花園。港台電視32將直播決賽及頒獎禮。

龍舟美食街即日(31 日)起在尖沙咀星光大道開鑼，合共10個餐飲攤檔推出端午主題美食。（旅發局文件截圖）

龍舟美食街即日起(31 日) 在尖沙咀星光大道開鑼，合共10個餐飲攤檔推出端午主題美食。（旅發局文件截圖）

旅發局為了預熱龍舟邀請賽，特意將尖東打造成龍舟嘉年華，由今日（31日）端午節起，於星光大道及尖東百周年紀念公園舉辦多項活動。

星光大道龍舟美食街設10個攤檔 賣端午特色小食

其中龍舟美食街即日起已在尖沙咀星光大道開鑼，合共10個餐飲攤檔一連9日推出端午主題美食，包括鹹蛋雞蛋仔、特製鹹蛋章魚小丸子、龍舟雪糕、應節糭子及各款龍舟造型消暑飲品等。

尖沙咀海濱即日起設有大熊貓打卡熱點，圖為參考圖片。（旅發局提供相片）

海洋公園在星光大道開設期間限定店，首次發售龍舟主題特別版的大熊貓精品。（旅發局文件截圖）

設大熊貓打卡熱點及期間限定店 短袖衫等精品首次發售

本港正掀起一輪大熊貓熱，尖沙咀海濱即日起設有打卡熱點。海洋公園的大熊貓IP「Panda Friends」，即港產大熊貓龍鳳胎BB、樂樂及盈盈等，將會以端午節主題造型亮相。市民及旅客可在天星小輪打卡位旁，盡情拍照留念。

另外海洋公園由即日起，在星光大道開設期間限定店，並首次發售龍舟主題特別版的大熊貓精品，包括冰涼巾、徽章及短袖上衣。若市民及旅客參與美食街攤檔消費，即可獲贈精美大熊貓貼紙乙包，送完即止。

永明龍舟鼓樂舫提供免費體驗音感遊戲，模擬龍舟鼓手。（網上圖片）

永明龍舟鼓樂舫提供免費體驗遊戲 模擬龍舟鼓手

活動贊助商永明由即日起在K11 MUSEA地下，設置大型互動裝置「永明龍舟鼓樂舫」，提供免費體驗音感遊戲，參加者可隨著節奏擊鼓同樂，模擬擔任龍舟鼓手樂趣，完成遊戲後再填妥問卷，更有機會獲得精美禮品。

旅發局聯同本地鮮釀生力啤酒，在6月7日至8日於尖東百週年紀念花園舉辦「啤酒樂園」。（資料圖片)

尖東百週年紀念花園辦啤酒樂園 免費送旅客一杯生啤

旅發局聯同本地鮮釀生力啤酒，在6月7日至8日於尖東百週年紀念花園舉辦「啤酒樂園」，出售4款生力啤酒，供市民及旅客暢飲消暑，同場設多個節慶主題打卡位及舞台表演，例如LINE FRIENDS及大熊貓龍鳳胎的造型角色將到場驚喜現身。

此外，訪港旅客可在天星碼頭、機場及西九龍站的旅發局旅客諮詢中心，或到尖東海濱的旅客啤酒券領取處，憑有效旅行證件，免費領取啤酒兌換券，到啤酒樂園換領指定生啤一杯。

龍舟日夜嘉年華有不同活動，包括馬戲團快閃表演等。（旅發局提供相片）

「太陽馬戲團」快閃雜技表演

來自加拿大、世界著名「太陽馬戲團」將於6月7日至8日，將於尖沙咀快閃獻上雜技表演，包括呼拉圈表演。快閃地點為尖東市政局百週年紀念花園​及星光大道。

旅發局專頁定期更新龍舟賽程 助旅客規劃行程

旅發局一站式旅遊資訊平台已開設「香港節慶文化躍動」專頁，定期更新龍舟賽程、節慶活動及禮遇，幫助旅客規劃行程。旅發局專頁連結︰按此

此外，旅發局與東尖沙咀地產發展商聯會合作，連同附近逾20個商戶提供各式餐飲及購物優惠，其中酒店餐飲折扣高達七折，一同帶動端午節氛圍。