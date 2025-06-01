北上消費｜愈玩愈刁　港人家庭端午節北上廣州體驗農耕生活

每逢周末大批港人北上消費，到周日傍晚出現回港潮。今日（1日）為入境處預料的內地端午節黃金周入境高峰期，估計約54萬港人及旅客入境。有港人一家四口趁周末去廣州鄉村玩「農家樂」，體驗農活，兩日消費約一千元，指內地服務更好、消費更便宜。



今日（1日）為入境處預料的內地端午節黃金周入境高峰期，估計約54萬港人及旅客入境。（林子慰攝）

今日（1日）為入境處預料的內地端午節黃金周入境高峰期，估計約54萬港人及旅客入境。（林子慰攝）

昨日（5月31日）星期六為端午節，內地一連三日（5月31日至6月2日）放假，香港則沒有因端午節在星期六而設補假。入境處資料顯示，昨日有43.2萬港人離港，近34.6萬人北上（不包括經機場、港珠澳大橋及港澳客輪碼頭出境）；今日截至下午4時，有19.9萬港人出境，當中15.8萬人北上內地。

一家四人廣州鄉村「農家樂」兩日花費1000元：服務更好、消費更便宜

約下午5時，高鐵西九龍站出現回港人潮。其中何先生、何太與兩位小朋友自廣州回港，他表示一家趁周末到廣州鄉村玩「農家樂」，體驗農活，兩日消費約一千元。他們稱平時亦常去深圳消遣，直言內地「服務更好、消費更便宜」。指出，長假期時會去內地更遠的城市或飛往外國旅，短假期則就近去附近的內地城市旅行。

林先生趁假期去汕尾，「呢幾十年都頻繁地北上（旅行）。」是次為今年第二次北上，選擇汕尾因距離近、較方便，可消磨時間。惟他稱若未來有長假期，會首選外國如越南等東南亞國家。

參加高鐵雲南遊玩團：是次旅行體驗不錯

剛從雲南遊玩坐高鐵回港的王女士稱，特意請假與約5位友人參加6日雲南旅行團，直言喜愛雲南的風景。她平時很少北上，惟聽聞雲南風景不錯，故花費約7,000港元報團，認為是次旅行體驗不錯。

劉先生幾年前於廣州置業，放假時便會搭1小時高鐵至廣州休息。（林子慰攝）

同樣從廣州回港的劉先生今年30歲，他表示，幾年前於廣州置業，放假時便會去廣州休息，「房價幾平，100萬左右便能購買900平方呎三房一廳的單位，生活質素更好。」