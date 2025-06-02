C組輪狀病毒｜港錄得首宗料社區低度爆發　如何感染、病癥及治療

【C型輪狀病毒/瑪嘉烈醫院/急性腸胃炎】今年2月，瑪嘉烈醫院腫瘤科有3名醫生出現急性腸胃炎徵狀，其中1人離世。衞生防護中心日前完成調查，確認3名醫生的疾病沒有關聯。專家在離世醫生的不同組織樣本發現C組輪狀病毒，認為死者最初出現的急性腸胃炎是由C組輪狀病毒引起，而C組輪狀病毒與其死因的直接關係不清晰，不排除由其他因素引致。



今次是本港首次發現C組輪狀病毒，㯫衞生防護中心網頁，輪狀病毒是一種常見於兒童的腸胃炎病毒，分為A組、B組和C組等不同類型。有海外研究報告指出C組輪狀病毒或會較多感染成人和年紀較大兒童，但症狀或較A組和B組輪狀病毒感染輕微。



今年2月，瑪嘉烈醫院腫瘤科有3名醫生出現急性腸胃炎徵狀，其中1人離世。專家在離世醫生的不同組織樣本發現C組輪狀病毒，認為死者最初出現的急性腸胃炎是由該病毒引起。（資料圖片）

突離世瑪嘉烈醫生生前曾感染 伊利沙伯醫院2月有病人染疫

港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇今日在香港電台節目表示，團隊在離世醫生的多個組織樣本經核酸檢測發現C組輪狀病毒，相信該名醫生最初是由該病毒引起急性腸胃炎，與早前懷疑的產志賀大腸桿菌無關，C組輪狀病毒與其死因的直接關係不清晰，不排除由其他因素引致。另外兩名醫生的糞便樣本未有檢測到該病毒。

袁國勇又提到，今年2月伊利沙伯醫院急症室一名29歲女病人亦有感染該病毒，與逝世醫生的病毒屬於同一基因型，相信社區有低程度病毒爆發。不過病毒基因排序不完全相同，相信兩人感染沒有關聯，因進食未煮熟食物所引致。

㯫衞生防護中心網頁，輪狀病毒是一種常見於兒童的腸胃炎病毒，分為A組、B組和C組等不同類型，感染C組輪狀病毒的症狀或較感染A組和B組輕微。（資料圖片）

C組輪狀病毒屬腸胃炎病毒 透過口糞途徑或受污染食物和物件傳播

㯫衞生防護中心網頁，輪狀病毒是一種常見於兒童的腸胃炎病毒，分為A組、B組和C組等不同類型，其感染較常見於天氣較涼的季節。以A組最為常見，佔全球超過90%的輪狀病毒感染，主要影響5歲以下幼兒；有科學研究顯示C組可能較多感染成人和年紀較大兒童，而症狀或會較A組和B組輕微。

該病毒主要透過口糞途徑傳播，亦可透過飲用或進食受污染的食水或食物，或接觸受污染的物件表面傳播。根據醫管局的統計，公立醫院在過往十年並無錄得輪狀病毒感染的死亡個案。

感染者發燒、腹痛、嘔吐和水狀腹瀉 一般持續3至7日 要補充水份

感染C組輪狀病毒的主要病徵包括發燒、腹痛、嘔吐和水狀腹瀉，情況一般會持續三至七日。雖然現時沒有抗病毒藥物可治療輪狀病毒感染，但中心指健康人士患上輪狀病毒腸胃炎後一般會自行痊癒，但幼童偶然會出現嚴重脫水的情況，故此患者應確保飲用充足的水份以避免出現脫水。

港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇呼籲市民，盡量避免進食生冷食物，如有腹瀉要補充足夠水分及電解質，若非非常嚴重應避免服用抗生素及非類固醇抗炎藥。（資料圖片／周令知攝）

袁國勇：現階段對C組輪狀病毒較陌生 籲避免進食生冷食物

袁國勇則指，今次是香港首次發現C組輪狀病毒，加上文獻對其描述較少，現階段對該病毒較陌生。他呼籲市民盡量避免進食生冷食物，如有腹瀉要補充足夠水分及電解質，如果不是非常嚴重，應避免服用抗生素及非類固醇抗炎藥，以免損壞腸胃黏膜。