馬會見習騎師學校招聘見習學員　邀年輕人7.4前申請馳騁賽馬夢想

香港賽馬會賽馬人才培訓中心旗下的見習騎師學校，於過去50多年培育眾多頂尖練馬師、騎師等專業人才。其獲國際認可的賽事見習學員培訓計劃正招聘學員，由周一（6月2日）起至7月4日接受申請，學員日後有機會成為騎師、策騎員、釘甲匠、馬術事務助理，以及獸醫事務技術員等職位，讓有志於賽馬運動發展的年輕人馳騁賽馬夢想。



賽事見習學員修讀的課程內容廣泛，當中包括騎術等範疇，同時涵蓋馬房管理及馬匹照顧，裝備學員投身賽馬業其他重要崗位。（馬會提供圖片）

賽事見習學員修讀的課程內容廣泛，當中包括騎術等範疇，同時涵蓋馬房管理及馬匹照顧，裝備學員投身賽馬業其他重要崗位。（馬會提供圖片）

滿15歲無經驗及身高限制 見習騎師和策騎員設體重參考

投考賽事見習學員必須年滿15歲，完成中三或以上課程。投考者毋須具備策騎經驗，不設身高限制。見習騎師和策騎員的體重參考指標，則分別約為105磅和125磅。見習騎師學校鼓勵勤奮、態度積極主動，以及熱愛體育運動和具備運動天賦的人士投考。

見習騎師學校的騎術教練將於7月及8月舉行策騎和體能測試，挑選具潛質的申請者參與體驗營。當中表現最優秀的25位申請人將獲取錄加入培訓計劃。

賽事見習學員修讀的課程內容廣泛，當中包括騎術等範疇，同時涵蓋馬房管理及馬匹照顧，裝備學員投身賽馬業其他重要崗位。（馬會提供圖片）

課程內容廣泛 畢業獲認可資歷

見習騎師學校推行雙軌教育制度，課程結合綜合知識及在職培訓。賽事見習學員修讀的課程內容廣泛，包括騎術、馬房管理、體能訓練、財務管理及傳統學科等，學員並有機會獲派前往海外受訓。完成培訓後，畢業學員將獲取等同香港學術及職業資歷評審局評核的第一級至第三級認可資歷。

黃智弘（右）於2017年加入見習騎師學校成為賽事見習學員，現時以見習騎師的身分在香港從騎。左為馬會賽馬人才培訓主管暨見習騎師學校校長陳念慈。（馬會提供圖片）

見習騎師黃智弘稱課程助打下基礎

馬會賽馬人才培訓主管暨見習騎師學校校長陳念慈表示，50多年來，馬會積極與時俱進，致力培訓全面發展的專業人才，傳承香港賽馬文化的傳統，延續香港在國際賽馬界的領導地位，並一直推動賽馬運動持續發展。

黃智弘於2017年成為賽事見習學員，現時以見習騎師身分在港策騎。他表示，學校助他打下了紥實的騎術和體能基礎，最近取得了更多頭馬場數，令他非常鼓舞。「我認爲這歸功於訓練中培養出的專業心態和自律。我學會了如何為我的訓練作出周全的準備，以專注、積極的態度去思考和應對每一件事情。」