淘多多6月西九再開店　預告每月多一間　推網店滿$200免費送上門

【淘多多／淘寶／拼多多／京東／傢俬／消費降級/反攻淘寶】本港近年出現結業潮，特賣場「淘多多」卻自2022年成立後一直逆市擴張，繼今年4月在灣仔開設樓高4層的旗艦巨舖，並首次「跨界」引入傢俬後，淘多多創辦人近日再向《香港01》透露，由今個月起至9月份連續四個月，每月都會有新店開張，主要集中在港島及九龍，本月最新一間將選址西九龍區。換言之，淘多多將由目前的13間店，將極速擴展至17間店。



另外，淘多多將於本周內新推出「淘多多網店」，目前網站已製作完成，網店接受不同的電子支付，包括AlipayHK、WeChat Pay HK及轉數快等。創辦人透露，網店商品售價與門市相同，新用戶首次落單買滿100元減10元；任何顧客買滿200元，可享免運費送上門。



淘多多灣仔旗艦巨舖4月8日開業，新店樓高4層、佔地1.4萬平方呎，首日吸引不少人到場。（資料圖片／盧翊銘攝）

淘多多灣仔旗艦巨舖4月8日開業，新店樓高4層、佔地1.4萬平方呎，首日吸引不少人到場。（資料圖片／盧翊銘攝）

特賣場「淘多多」在2022年成立後不斷逆市擴張，繼今年初殺入荃灣後，再在今年4月8日於灣仔莊士敦道，開設樓高4層的旗艦巨舖，並首次「跨界」引入傢俬，佔地達1.4萬平方呎，為淘多多第13間門店。

灣仔旗艦店4樓正式開幕 提供全屋訂製服務

灣仔旗艦店在開張初期只開放地面至3樓，淘多多創辦人之一的陳潤華向《香港01》表示，該店4樓已在昨日（2日）正式開幕，主要出售家居建材，包括地磚、木門、浴室櫃、鏡櫃及水龍頭等，更提供全屋訂製服務。

淘多多創辦人陸永揚（左）及陳潤華（右）。（資料圖片／梁鵬威攝）

10月前每個月有新店開張 6月打頭炮為「西九龍店」

陳潤華透露，淘多多由今個月起至9月份，每個月都有新店開張，佔地介乎2,000至5,000平方呎，主要集中在港島及九龍，當中打頭炮為「西九龍店」，具體位置則有待公布。換言之，淘多多將由目前的13間店，再加速擴展至17間店。

淘多多網店的風格「致敬」淘寶官網，以橙白色為主要色調。（淘多多提供圖片）

本周推淘多多網店 新客買$100減$10、買滿$200免費送貨上門

陳潤華更指，「淘多多網店」已製作完成，將於本周內推出，新用戶首次落單買滿100元減10元；若顧客買滿200元，可享免費運送上門（離島及邊境管制區另計）。至於超過20公斤的大型家電，則需要提前預約專車配送。

產品類型分為3C數碼、家品百貨、個人護理、五金及箱包等。（淘多多提供圖片）

網店接受AlipayHK、WeChat Pay HK及轉數快付款

淘多多網店暫定以橙白色為主要色調，網頁風格與淘寶相近，分類包括3C數碼、家品百貨、個人護理、五金及箱包等。用戶登記成為會員後，可選用AlipayHK、WeChat Pay HK及轉數快等付款。

此外，網店商品的售價也相當吸引，例如便攜式收音機只售30元、英標轉換插頭低至7元。陳潤華稱，網店的售價與門市相同，更有少量商品為網店獨家。

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陳潤華不擔心會影響淘多多灣仔旗艦店的生意︰「佢對應嗰班客係比較要求高啲嘅客，同埋我哋樓上係做全屋訂製呀，加埋屋企用嘅裝修材料為主。」