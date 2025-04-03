反攻淘寶｜淘多多下周灣仔開1.4萬呎巨舖賣傢俬　雙人梳化售799元

【淘多多／淘寶／拼多多／京東/傢俬／消費降級】特賣場「淘多多」於2022年成立後逆市大肆擴張，繼今年初殺入荃灣後，計劃下周二（8日）在灣仔莊士敦道，開設樓高4層的旗艦巨舖，面積達1.4萬平方呎，為淘多多第13間門店。



淘寶香港首間傢俬及生活家品實體店，在2月底正式攻港，淘多多灣仔旗艦店也將首次引入傢俬，包括桌椅、梳化及鞋櫃等，其中雙人梳化更低至799元，相信勢必掀起一輪「傢俬戰」。淘多多負責人強調「一定平過出面」、「希望比深圳更加平」，更透露未來可能提供全屋傢俬訂製服務。



淘多多計劃在4月8日於灣仔開設樓高4層的巨舖，面積達1.4萬平方呎。（淘多多提供圖片）

▼淘多多灣仔旗艦店開張前最後衝刺▼



+ 6

淘多多灣仔店｜莊士敦道插旗 上任租戶為「傢居站」

淘多多初步計劃下周二（8日）在灣仔莊士敦道141號至147號開設第13間門店，該店為樓高4層的旗艦巨舖，地面連同樓上空間的總面積達1.4萬平方呎，距離灣仔港鐵站只有1分鐘步程。根據網上地圖顯示，上任租戶為傢俬店「傢居站」。

淘多多灣仔新店的上任租戶為傢俬店「傢居站」。（Google Map截圖）

淘多多灣仔店｜部份傢俬初步定價約$1000 雙人梳發低至$799

淘寶香港首間傢俬及生活家品實體店，在2月底正式攻港，至於淘多多今次承租「傢居站」舖位擴大港島區版圖，也將首次引入傢俬。創辦人陳潤華透露，將會提供桌椅、梳化、鞋櫃、收納箱等產品，更強調「一定平過出面」，部份傢俬初步定價約1,000元。

．梳化搖搖椅1,180元

．雙人梳發799元

．鳥巢吊籃椅998元

．摺疊餐枱1,299元



淘多多創辦人陸永揚（左）及陳潤華（右）。（資料圖片／梁鵬威攝）

淘多多灣仔店｜計劃三樓賣家居建材 提供全屋訂製服務

另一位創辦人陸永揚則透露，淘多多灣仔旗艦店在開張初期，只開放地面至2樓，計劃未來在3樓出售家居建材，包括地磚、木門、浴室櫃、鏡櫃及水龍頭等，更提供全屋訂製服務，「希望比深圳更加平。」

▼淘多多深水埗店人頭湧湧▼



+ 6

淘多多灣仔店｜首次嘗試賣傢俬 如出錯冀顧客多包容

陸永揚表示，淘多多灣仔旗艦店由3月1日開始籌備，時間緊逼，須在一個月內不斷試錯、聘請專業人士，以及採購商品，形容是一次大膽的嘗試。但他強調首次涉足傢俬業務，「零經驗、零開始」，開張後可能會出錯，承諾將來會不斷改善，期望顧客多多包容。

▼淘多多北角店人頭湧湧▼

