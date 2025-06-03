收回大欖隧道｜首個繁忙時間雙向車流增10%　屯門公路傍晚減3%

政府5月31日接管大欖隧道並實施新收費，同時實施「易通行」不停車繳費服務。周一（6月2日）為接管後首個工作天，運輸署表示，繁忙時間來回方向的行車大致暢順，整體雙向車流量較2024年增加約10%。同時，其主要替代路線屯門公路的交通亦維持正常。



上午交通事故或影響交通分流

運輸署表示，緊急事故交通協調中心一直密切監察大欖隧道的交通情況，但上午由於青朗公路發生交通事故，可能影響交通分流，因此屯門公路上午繁忙時間往市區方向的車流量與2024年相若。不過，屯門公路傍晚繁忙時間往屯門方向的車流量與2024年比較，則下降約3%，接近預期的分流效果。

運輸署指出，由於駕駛人士、運輸業界及市民可能需時適應新路線和調整出行習慣，署方會密切監察大欖隧道一帶的車流和公共運輸服務情況，期望大幅下調收費及實施「易通行」後，可有效善用大欖隧道的容車量，紓緩替代路線如屯門公路的繁忙交通，促進新界西北與市區的人流物流，達至暢快通行、各界受惠的目標。