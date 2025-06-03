的士車隊可革新點對點交通服務？調查：近3成受訪者「非常悲觀」

的士與網約車的矛盾未息，的士業界多次請願及去信特首不滿打擊白牌車不力，冀政府立法規管。香港公共交通智庫上月就網約車及的士車隊服務、訪問了逾千市民，結果顯示逾六成受訪者反對限制網約車牌照數量，八成人不認同的士車隊可以取代網約車，呼籲未來規管側重為消費者提供多樣化的選擇，以及避免設定司機牌照上限。



5月9日，智慧出行聯合商會主席周國強聯同的士業界代表，到西九龍政府合署運輸署樓下請願反對白牌車。（資料圖片/黃浩謙攝）

逾千受訪者 六成認為不應限制網約車數量

香港公共交通智庫今年5月就本港點對點交通訪問1,025名香港市民，結果顯示多數受訪者希望政府彈性規管網約車。

調查中，六成受訪者認為不應限制網約車或司機數量，冀讓供應量自然配合市場動態需求。若最終必須為牌照設定限額，93%的受訪者認為限額至少等同於現有的網約車數量。另外，逾八成受訪者認為應允許網約車司機靈活工作，並認同的士和的士車隊無法取代網約車服務。

01觀點：的士車隊大落後 鴕鳥政策近盡頭

的士業早前「放蛇」捉Uber司機。（YOTV片段截圖）

受訪者亦指出網約車的優點，排首位的是便利性、其次為價格確定性、高效配對及及便捷的無現金支付。

多數受訪者不認同的士車隊服務可取代網約車，近八成受訪者對於的士車隊能否顯著改善香港點對點交通服務持中立至悲觀態度，當中29%的受訪者更表示「非常悲觀」。此外，七成受訪者認為在缺乏現行網約車服務的情況下，單靠擴大的士車隊規模將不足以解決香港交通問題。

調查指出，多數受訪者因顧慮的士從業者將經濟利益凌駕於服務質素之上，故對相關服務沒信心。（林若勤攝／資料圖片）

運輸署3月3日舉行的士車隊啟動禮。(資料圖片 / 鄭子峰攝）

受訪者對的士缺信心 憂司機重經濟利益輕服務

當被問及為何對單靠的士解決交通問題的方案缺乏信心時，最多人顧慮部分的士從業者將經濟利益凌駕於服務質素之上，其次為缺乏競爭使的士業界缺乏改善服務的誘因 ，以及市民希望有更多出行選擇，因為的士和網約車能滿足不同的出行需求 。

智庫認為，調查結果顯示香港市民重視點對點交通的選擇和靈活性，冀未來的規管可側重於為消費者提供多樣化的選擇，同時避免設定司機牌照上限，以免導致更長的乘車等待時間及降低消費者體驗。