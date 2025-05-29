的士車隊｜深圳灣、港珠澳大橋口岸專屬車位　准試運車隊使用接客

至今未有的士車隊規模數目符合發牌門檻，已落地的兩支車隊「樂行」及「星群的士」仍是持試運牌照。早前「星群的士」促請政府，容許試運車隊使用口岸及機場的專屬上落客位。



運輸署今日（29日）公布，明日（30日）起開放深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸禁區內的指定停車位置，予兩支試運車隊「樂行」及「星群的士」使用，方便他們接載已預約行程的乘客。



「樂行」及「星群的士」獲發禁區許可證 准用專屬停車位

「樂行」及「星群的士」車隊現階段合共提供約300輛的士試營運，有關的士會獲運輸署簽發禁區許可證，其車身均印有所屬車隊的專屬設計或標記。至於其餘3支獲選的的士車隊，運輸署會在它們投入試行後開放指定停車位置予其的士使用。

運輸署指，乘客可透過車隊的手機應用程式或其他網約渠道預約行程，並於指定停車位置上車。

的士車隊招聘情況。（香港01製圖）

運輸署：車隊試行時收集營運數據及乘客回饋

運輸署表示，新措施方便市民及旅客使用優質的車隊的士服務，亦可讓車隊營辦商在試行階段收集營運數據及乘客回饋，待正式投入服務時提供更優質可靠的服務。運輸署會繼續積極推動及協助各車隊的籌備工作，全力推動車隊早日投入服務。