內地食肆攻港｜屢有南下餐飲品牌敗走　同業分析死因︰只複製菜單

過去一年，內地大批知名餐飲「過江龍」攻港，不過想像很豐滿，現實卻很骨感，雖然部份目前已漸上軌道，但同時不少店舖僅數個月便「觸礁」黯然結業，包括在旺角開業的蘿蔔向南、咕嚕丸子屋、檸濛濛等，似乎妄圖在香港「掘金」並非想像中容易。



有經濟學者分析敗走原因指，由於本港租金及薪金水平遠高於內地，意味內地餐飲品牌難維持品質及服務水平，加上本地餐飲市場持續萎縮，結業實屬是意料之內。亦有內地餐飲品牌負責人便指出，部份同業對市場的了解不足，只將內地的菜單複製至香港，「覺得只是把國內的東西簡單搬過來，就可以征服香港市場，我覺得其實這個也是不對的。」



內地3間知名餐飲品牌接連於旺角區觸礁

自疫情結束以來，內地連鎖餐飲集團相繼攻港，但並非每間都成功站穩陣腳。翻查過去數個月的資料，僅旺角區已連續發生3宗退租事件，全部為內地知名餐飲品牌，包括檸濛濛手打香水檸檬茶、蘿蔔向南、咕嚕丸子屋。此外，位於尖東的西塔老太太烤肉，亦被傳出已欠租多個月，而位於長沙灣的內地老字號羅粉世家，亦在今年中宣告結業。

經濟金融學者李兆波。（資料圖片）

學者分析香港成本高難維持內地水平︰半年前都睇死佢哋衰緊

經濟金融學者李兆波直言，港人北上消費只為價廉物美及服務水平高，惟本港的租金及薪金水平遠高於內地，意味內地餐飲品牌攻港後，為了維持品質及服務水平，或需要加價填補多出的成本。

咁嘅話成件事就變咗質，半年前都睇死佢哋衰緊，得個勇字。 經濟金融學者李兆波

本港餐飲市場持續萎縮跌穿每月90億 非過江龍攻港好時機

李兆波並引述統計處數據指，本港2019年旺季月份的食肆收益，仍突破100億元，淡季月份亦有90多億元；惟翻閱今年的數據，4月份已跌至87.9億元，最新出爐的6月份亦只有89.4億元，即疫情後下跌逾一成，反映本地餐飲市場持續萎縮。因此他認為現時並非「過江龍」合適攻港的時機。

李兆波又指，本地食肆作為「地頭蟲」亦相繼結業，只得客群穩定的連鎖品牌、口碑良好的街坊小店，即大家樂或一樂燒鵝等，才能夠在市場生存。他並預告，除非該批內地食肆只為取得品牌效應，否則待熱潮過後便見真章。「過多一段時間之後應該冇幾多間剩。」

+ 4

綠茶集團海外事業部總經理陶冶。（盧翊銘攝）

內地餐飲品牌分析同業失敗原因︰把內地菜單複製過來

不過，最近便有內地知名餐廳做好市場調查，於近日「珊珊來遲」攻港。綠茶集團海外事業部總經理陶冶認為，部份內地餐飲品牌犯了多個錯誤，例如對香港市場的了解不足、租舖位置不適合，甚至直至開業當日仍未完成準備。「我聽說過有些品牌，店舖要開了，但廚師簽證還沒辦好。」

陶冶又指，由於對香港市場心存敬畏，因此花費長時間打磨限定菜式，並重新設計餐牌，以區分開兩地門店的不同，增加顧客的食慾。

如果對這個市場不夠重視，覺得只是把國內的東西簡單搬過來，就可以征服香港市場，我覺得其實這個也是不對的。他們大部份還是把國內的菜單複製過來。 綠茶集團海外事業部總經理陶冶

「檸濛濛」天后分店在今年8月初停業，業主已放租。（資料圖片／容嘉儀攝）

蘿蔔向南開業4個月「極速」結業 再無香港分店

翻查資料，在廣州有近30年歷史的小食店咕嚕丸子屋，在去年9月以月租6萬元，進駐油麻地彌敦道港鐵站旁的地舖，面積約350平方呎。但捱不夠一年便宣布結業，業主於今年4月底重新放租，目前本港再無咕嚕丸子屋分店。

主打湘西菜的蘿蔔向南，則在去年12月以月租25萬元，進駐登打士廣場地舖，面積約1,745平方呎。雖然該店的招牌泡菜採用湘西非遺技藝製作，惟今年2月正式開業後，僅經營4個月便「極速」宣布結業。目前本港再無蘿蔔向南的分店。

位於尖東的西塔老太太烤肉被傳出欠租多個月。（西塔老太太烤肉FB圖片）

羅粉世家捱逾一年終退租 新租客為「地頭蟲」兩餸飯

至於檸濛濛在去年以月租7萬元，進駐旺角彌敦道恆隆大廈地舖，面積約300平方呎。惟該店在去年6月開業，便因成本問題及業績表現不理想，只短暫經營一年。至於天后店亦在8月初停業，不過檸濛濛目前在荃灣及元朗等地，仍開有分店。

其他地區方面，內地老字號羅粉世家主打江西風味粉麵，於去年4月以7萬元，承租長沙灣青山道的地舖，面積約1,100平方呎，只經營至今年中已經退租。業主在8月初已將店舖租出，新租客為本地的兩餸飯店。

此外，西塔老太太進軍香港的首店，位於尖東新文華中心，面積約4,260平方呎。不過今年6月中便傳出該店欠租多個月，業主見情況沒有改善，當時便考慮將舖位頂手出租。