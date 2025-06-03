林超英分享網民冷氣機慳電大法 開27度加風扇 勁慳三分之二電量
撰文：歐陽德浩
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踏入夏季，香港天氣炎熱，市民或為「長開冷氣」的高昂電費感到煩惱。前香港天文台台長林超英今早（3日）在社交媒體分享開冷氣省電大法，引述一名網民的實測結果指，改用一級能源標籤冷氣機，溫度調校27度，另加風扇製造氣流，5月用電量可由438度減至149度，等於2023年用電量的三分之一，即省卻66%用電量。他形容省電效果十分顯著，呼籲市民採納，「既省錢，又減排，何樂而不為？」
前香港天文台台長林超英過去因支持環保，長年堅持不開冷氣，廣受港人熟知。他今早在社交媒體分享一名網友的開冷氣省電大法。
省電方法︰一級能源標籤冷氣機、調校27度、加風扇製造氣流
林超英指，網友Theo從2024年開始改用一級能源標籤冷氣機，溫度調校27度，另加風扇製造氣流。根據他的實測結果發現，2023年5月的用電量為438度，2024年5月則減少用電量至203度，直至今年5月再跌至149度，等於2023年用電量僅三分之一。
實驗證明27度加上氣流，其實相當舒服，省電效果十分顯著。
林超英籲市民同省電︰既省錢又減排 何樂而不為？
林超英又指，若市民能夠不開冷氣減少碳排放當然最好，但不少人可能感到難以實行。他建議市民可根據Theo的省電方法支持環保︰「既省錢，又減排，何樂而不為？」
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