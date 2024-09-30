水龍捲｜林超英：70年代水龍捲襲海洋公園　纜車拋一拋條纜跳出嚟

維港上周六（28日）中午出現水龍捲，直捲上空維持約兩分鐘。前天文台長林超英今日（30日）指出，水龍捲多年來在港沒造成大意外，但他憶述在70年代，初加入天文台做「新仔」時，就遇過一宗水龍捲驚險事故。



林超英披露，當年水龍捲打上海洋公園，「垂直氣流將架車拋一拋，條纜跳咗出嚟」，慶幸吊車卡在搭台上未至於墜下，事故後本港研發一套吊車安全系統穩住索纜，形容是世界首創。不過，他指沒有印象當年有沒有相關報道。



林超英商台《在晴朗的一天出發》表示，水龍捲在香港有記錄以來「冇乜大意外」，惟70年代「試過有水龍捲打上海洋公園」，發生纜車事故。他憶述當年「做新仔」時，剛巧由他負責調查，水龍捲的垂直氣流「將架吊車拋一拋，條纜跳咗出嚟」，幸吊車卡在搭台上，故沒有墜下。

他指，後來本港研發一套安全系統，加裝在吊車系統壓住吊纜，確保纜車不會飛脫，形容是世界首創。他又表示，之後海洋公園有監察雷雨情況，「依家唔會再發生㗎啦。」

天文台前台長林超英。（資料圖片）

翻查資料，海洋公園「登山纜車」於1977年投入運作，曾經遇過龍捲風挑戰。《香港01》在2017年曾訪問時任高級纜車監督許泰儒，他稱80年代初南朗山曾出現一次龍捲風，當時有纜車車頂蓋被龍捲風吹落山腳。

他又提及據2006年《明報》報道，當時山頂處發生龍捲風，將鋼纜扯離纜塔，園方須即時搶修，才能將纜車上的乘客送回上落站。而由於纜車初時屬舊式設計，外罩離車廂較高，故外罩被吹掉進深谷惹起誤會，事實上並無人傷亡。