水龍捲｜林超英指海洋公園纜車遇水龍捲　園方披露當日實際情況

維港上周六（28日）中午出現水龍捲，直捲上空維持約兩分鐘。天文台前台長林超英今日（30日）憶述在1970年代，他曾調查有水龍捲打上海洋公園，「垂直氣流將架車拋一拋，條纜跳咗出嚟」，慶幸吊車卡在搭台上未至於墜下。



海洋公園確認開園早期曾遇上一次罕有的龍捲風，其中一個登山纜車頂蓋被吹走，事件中並無人受傷。園方指現時有一系列嚴謹措施確保登山纜車高度安全，包括在纜車塔臺的每個滑輪組設固定滑輪，以抵消陣風、按塔臺上錄得風速暫停纜車服務等。



過去數十年一直有都市傳說「一家四口遊海洋公園坐纜車墮下亡」，2017年時任高級纜車監督許泰儒以「事件見證人」指是以訛傳訛，當時他提到1980年代初南朗山頂出現極罕見龍捲風，有纜車頂蓋被吹掉山腳，相信有遊人看到車頂蓋，誤以為是跌下整架纜車，因而傳出有人命傷亡。



海洋公園吊車已運行約40年，不少人都坐過。（盧翊銘攝）

▼9月28日 水龍捲掠過維港▼



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林超英：水龍捲「將架吊車拋一拋，條纜跳咗出嚟」

林超英在今日商台節目《在晴朗的一天出發》表示，水龍捲在香港有記錄以來「冇乜大意外」，惟1970年代「試過有水龍捲打上海洋公園」，發生纜車事故。他憶述當年「做新仔」時，剛巧由他負責調查，水龍捲的垂直氣流「將架吊車拋一拋，條纜跳咗出嚟」，幸吊車卡在搭台上，故沒有墜下。

他指，後來本港研發一套安全系統，加裝在吊車系統壓住吊纜，確保纜車不會飛脫，形容是世界首創。他又表示，之後海洋公園有監察雷雨情況，「依家唔會再發生㗎啦。」

天文台前台長林超英表示，曾目睹海洋公園纜車遇上水龍捲。（資料圖片／黃浩謙攝）

龍捲風原來是一個「都市傳說」源頭 2017園方老臣子已澄青

翻查資料，海洋公園「登山纜車」於1977年投入運作，曾經遇過龍捲風挑戰。《香港01》在2017年曾訪問時任高級纜車監督許泰儒，他稱80年代初南朗山曾出現一次龍捲風，當時有纜車車頂蓋被龍捲風吹落山腳，事件中並無人受傷，當時所說時間稍入出入，不過澄清都市傳說「一家四口遊海洋公園坐纜車墮下亡」是以訛傳訛。

海洋公園今再表示，開園早期曾遇上一次罕有的龍捲風，其中一個登山纜車頂蓋被吹走，事件中並無人受傷，與許泰儒憶述一致，但與林超英所說略有不同，分別在於水龍捲抑或龍捲風，以及對纜車的破壞。

海洋公園：現時有一系列嚴謹措施確保登山纜車安全

海洋公園今日表示，園方現時有一系列嚴謹措施確保登山纜車高度安全。在纜車塔臺的每個滑輪組，均設有一對固定滑輪，以抵消陣風吹動時對纜索造的晃動。纜車運作期間，職員會定期乘坐工程吊車沿索道巡查，以確保纜車運作正常。

另外，根據操作指南，當塔臺上的風速計在30分鐘內錄得3次超過每小時76公里的風速時，園方會按程序即時暫停登山纜車服務。

海洋公園亦會透過使用香港天文台的天氣資訊系統服務，以獲取更精準的消息，例如海洋公園附近的局部閃電、陣風風速及天氣之變化等。