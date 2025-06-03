蔡天鳳前家姑案　警員就蔡失蹤查問被拒　覺被告唔合作幫手搵人

名媛蔡天鳳（Abby Choi）前家姑李瑞香涉阻警查其子鄺港智案，今（3日）在區域法院續審。有份調查蔡天鳳失蹤的警員稱，他們接報蔡失蹤後，曾3度致電被告李瑞香，初時想理解蔡接送子女，及蔡與前夫，即李的幼子鄺港智的關係，並要求李提供鄺的電話號碼，但均遭李拒絕，李亦一再以照顧孫兒忙碌為由，拒讓警員進行家訪，警員稱，一般人都會合作協助尋找失蹤的人，但覺李不配合調查，形容李是：「唔合作幫手搵人嘅人。」



女被告李瑞香否認妨礙司法公正。(朱棨新攝)

蔡天鳳在2022年2月失蹤，警方接報後向多方查問，包括蔡前夫的一家。(ig圖片)

曾叫李若知兒子下落要通知警方

警員吳文海稱， 他於2017年3月和其他隊員曾到將軍澳尚德邨某單位，尋找當時被通緝的鄺港智。當時有一名女子應門，聲稱是鄺港智的母親。她出示身份證後，吳得知該女子為本案女被告李瑞香（65歲）。李稱和鄺港智沒有聯絡，也不知其下落。吳曾向李說，若她日後見到或聯絡到鄺港智，要通知警方。

官指李或護子心切指兒子不在

法官陳廣池問，雖然吳等人未有持搜查令，但仍可以要求警民合作，著李讓警員入屋？又舉例指，李可能「護子心切」，做母親的自然會告知警員其兒子不在。吳回應指日後仍有調查行動，又指當時有告知李他們的聯絡方法。

從鄺港傑取得李的聯絡

及至2023年2月，警方接報蔡天鳳失蹤，警員伍俊浩(現為警長)供稱，他當時駐守西九組失蹤人口調查組，他於同月22日三度致電蔡的前家姑，即本案被告李瑞香，並透露他是從蔡的司機，亦即李的長子鄺港傑取得李的電話號碼。

警員伍俊浩稱他曾就蔡天鳳失蹤向被告李瑞香查問及想家訪，但李卻多番推搪，形容李是：「唔幫手搵人嘅人。」(朱棨新攝)

李多次以照顧孫兒很忙而拒絕

伍稱他與李在第一次通話中，他曾問李是否得知蔡接送子女放學的情況，伍亦要求見面和進行家訪，李以照顧孫兒很忙為由拒絕。伍在第二次通話中，向李查問蔡天鳳和前夫鄺港智的感情狀況，李回應不想透露。伍又要求李提供鄺港智的電話號碼，李稱鄺港智用不同電話號碼致電她。伍便要求李提供所有鄺曾用過的的電話號碼，但李拒絕。

一般人都會協助尋找失蹤的人

伍稱，一般情況下在調查失蹤人口案，相關人士都會配合，並協助尋找失蹤的人，但並不配合調查，伍形容李是：「唔合作幫手搵人嘅人。」

再三要求才肯在會所見面

伍續指，當時已到蔡於九龍塘住所及蔡母的住所作家訪，尚欠李的住所，因此第三次通話中，主要要求和李見面。惟李再以照顧孫兒忙碌為由拒絕，鄺港傑更接過電話，以好攰及忙為由拒絕家訪。在伍再三要求下，鄺港傑和李瑞香最終同意，翌日在他們所住，於加多利山物業的會所見面。

女被告李瑞香，65歲，退休，否認一項妨礙司法公正罪。

案件編號：DCCC 140/2024