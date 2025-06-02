蔡天鳳前家姑涉阻警查子　蔡母報警遭怪責　被告稱若綁票或會撕票

名媛蔡天鳳（Abby Choi）前家姑涉阻警調查兒子鄺港智等，蔡天鳳的母親張燕花今(2日)出庭作供。張稱她平日每天會與女兒聯絡數次，故女兒失聯感奇怪，她曾致電問前「親家」，惟鄺家的人卻不關心，又均稱「無事」，她最後決定報警。惟在報警期間鄺港智來電，並得知她正在警署報警後大罵她說：「X街，報警點解唔通知我？」後來鄺再致電稱：「無事架啦。」但仍怪責張報警。之後張收到鄺兄及鄺母電話，同樣怪她報警，鄺母更稱若是綁票會撕票。



張燕花今作供時透露，她於內地海南出生，於1994年來港定居。她育有三名女兒，其中蔡天鳳是長女，她稱呼蔡為「寶貝」。

蔡天鳳母親張燕花稱她報警時收到鄺廣智電話，鄺得悉她在報警後罵：「X街，做乜報警唔同我講。」(梁鵬威攝)

蔡母指女被告李瑞香(圖)曾向她稱其女兒會回來，叫她不用急。(朱棨新攝)

與親家關係良好

她指，蔡和鄺港智結婚後，她和「親家」關係良好，經常見面。蔡與鄺於2017年離婚後，他們的子女主要由張照顧，蔡其後和譚方駿結婚。蔡出資購入嘉道理道Kadooria一單位的樓花，讓兩名子女居住，至2021年尾才搬入單位，張的前「親家」亦遷入。

李曾稱佢會返嚟啦

張續透露，和蔡每天都會聯絡兩、三次。至2023年2月21日下午2時45分左右，兩人透過微信的語音訊息聯絡，她之後未能聯絡女兒。她便聯絡李瑞香一家，李回應：「你放心啦，成年人，佢會返嚟啦，唔洗急」。

鄺知張報警罵她X街

張晚上11時許和譚方駿到警署報案。期間，鄺港智致電張，他知張正在報案責罵張說：「X街啦，報警點解唔通知我。」張回應：「個女好有交帶，你全家人都唔關心，話無事㗎。」張因此感到奇怪，並掛斷電話。

鄺港智在數分鐘後，再和張通電話，當時鄺稱：「無事㗎啦。」但再次怪責張報警。

蔡媽稱知道女兒的前夫鄺港智(圖)曾因偷金被捕。(資料圖片)

蔡母指鄺港傑的兄長鄺海傑(圖左)亦有致電她，並指蔡天鳳(圖右)若飲醉酒都要24小才會醒。(資料圖片)

鄺家眾人均怪責張報警

張當時亦有和鄺港智的兄長鄺港傑和李瑞香通電話，兩人均怪責張「咁快報警」，其中鄺港傑謂：「佢飲醉酒，都要24小時先醒番架啦。」李則稱：「人吔要綁架，收唔到贖金，真係會出事、會撕票。」

李拒向警透露鄺港智電話

庭上播放涉案單位的閉路電視片段，顯示李於2023年2月23日下午4時許，在單位內講電話。張確認當時李正和她通話。李稱：「咁頭先差人啱啱走之嘛。」李稱沒有回答警方的問題。警員曾向他索取鄺港智的電話號碼，李說：「我話唔俾呀….我有權唔俾...我唔係識，係我身有屎....如果答佢，一路要答佢，無理由剩係Alex唔答….所以我乜都話唔知。」

不許警入單位因有兒子衣物

李又稱：「驚你亂講嘢...不過你話冇同我，你話冇同我個仔聯絡，你可以講無架嘛。」此外，她解釋不讓警員進入單位的原因，因單位內：「佢有啲衫褲...我點會唔收呀….收左好多……」張指李的意思是幫鄺港智收起衣物。

張知鄺曾涉偷金被捕

張稱她理解李瑞香想叫她不要讓警員得知「個仔有番嚟，一齊住」。若警員問起鄺港智，張要回答不知道，及稱和鄺港智沒有聯絡。張稱她於2014年時仍然和鄺港智、蔡天鳳等一同居住，當時警員曾上門調查時有指鄺涉及「偷金」。

根據片段，單位的飯廳掛有水晶吊燈，吊燈下有一張圖形飯桌，放有8張椅子。

單位的人未必知閉路電視有錄音功能

法官陳廣池問，單位內的人是否得知閉路電視有錄音功能，控方回應指不能肯定，指單位內的人未必知道有錄音功能。即使他們知悉，當時他們也未必想起此事。

女被告李瑞香，65歲，退休，被控妨礙司法公正罪。指她於2023年2月22至23日意圖妨礙司法公正，即妨礙和阻撓香港警務處對鄺港智的調查和拘捕，及建議張燕花不向警方透露鄺的資料等。

案件編號：DCCC 140/2024