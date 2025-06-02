蔡天鳳前家姑涉阻警查子　蔡母指女兒被說投資　錢遭前夫父子取走

名媛蔡天鳳（Abby Choi）前家姑李瑞香涉阻警查其子鄺港智案續審。蔡天鳳的母親張燕花接受辯方盤問時透露，女兒蔡天鳳初和鄺港智一起時，她亦喜歡鄺，並當他仔一樣。後來兩人離婚，她亦與鄺家保持良好關係，及至女兒買樓給子女，准前家姑李瑞香住，但不許前家翁鄺球住。張指鄺家多年來：「買餸錢都未出過。」亦無花過分文在孩子身上，全由她和蔡天鳳承擔，法官也不禁問為何如她們母女要承擔一切，張回應：「大家做過親家無所謂。」惟後來女兒被遊說花七至八千萬投資，卻被鄺及其父取走。



蔡天鳳母親張燕花。(梁鵬威攝)

女被告李瑞香否認妨礙司法公正罪受審。(朱棨新攝)

當時喜歡鄺當他仔一樣

張燕花在辯方盤問時透露，蔡天鳳和鄺港智於中學時認識，鄺16歲時搬入張當時的黃埔花園單位，一同居住。2013年，當時約18歲的蔡天鳳懷孕。她誔下長子後，和鄺港智結婚，其後再誕下一女。張坦言她當時喜歡鄺港智。蔡天鳳和鄺港智離婚後，兩人仍保持友好關係，她和鄺港智亦常聯絡。在疫情期間，鄺港智一家經常到張於曼克頓山住所吃晚飯，並稱：「當佢仔一樣。」

蔡天鳳不讓鄺球到單位住

張亦指，蔡天鳳購入嘉道理道117號Kadooria一單位，讓其子女居住。但蔡天鳳不讓李瑞香的丈夫鄺球入住。她知鄺球住荃灣，因為：「司機送過佢。」

指鄺家未在孩子身上花過一蚊

張又指：「佢哋(指鄺家)買餸錢都未出過。」也沒有支付蔡子女的生活費、奶粉等，該些洗費均由她和蔡天鳳承擔，蔡亦支付聘用傭工的費用。她形容鄺家：「無洗過一蚊、無洗過細路仔身上。」

蔡母指女兒蔡天鳳買下單位給子女，但不該前家翁鄺球居住。

蔡母稱初時喜歡女兒蔡天鳯的前夫鄺港智，並當他仔一樣。(資料圖片)

蔡母指其女兒曾被遊說資，但款項遭其前夫鄺港智及其父鄺球(圖)取走。(資料圖片)

大家做過親家無所謂

法官陳廣池問，為何張願意承擔費用，張指需顧及外孫，指「細路要生活」，又指：「大家都做過親家，無所謂。」

指鄺港智父子取走了投資的錢

辯方指，蔡和鄺港智於2013年時曾一同做生意，張否認，反指蔡在遊說下，拿取7000萬、8000萬元用作投資。法官陳廣池問，這些事情是否和辯方案情有關，並說：「有啲野唔應該在公眾目光之下曝光。」辯方回應與其案情有關。辯方繼指，鄺港智當時亦有出資，張否認謂：「全家都要阿女(指蔡天鳳)俾錢，點會有錢。」又指該投資款項遭鄺港智和鄺球取走。

鄺曾稱偷金的事爸爸同我搞掂咗

張亦講及鄺港智涉「偷金」一事，指警員於2014年登門查問，張有錄取口供。鄺於2015、16年時表示：「爸爸同我搞掂咗。」作出賠償後，事情已解決。

女被告李瑞香，65歲，退休，否認一項妨礙司法公正罪。

案件編號：DCCC 140/2024