蔡天鳳前家姑案　蔡母曾收鄺港智禮物如牙刷　被告湊孫收5至40萬

名媛蔡天鳳（Abby Choi）前家姑李瑞香涉阻警查其子鄺港智案，蔡的母親張燕花今（3日）續在區域法院接受辯方盤問，張透露更多其女與李及鄺家的關係。張指前女婿鄺港智會孝順她，及買東西送她，但只限於過節送花及牙膏牙刷等。她又指鄺娶其女結婚時無禮金，婚戒也是張買的。張又指被告李瑞香是有錢才愛錫孫兒，以前無錢時，孩子都由張那邊照顧，後來她們有錢，李提出要照顧孫兒並收人工，每月5萬至40萬不等。



蔡天鳳母親張燕花(右)指女被告李瑞香湊孫要收人工，其女每月以現金付李5至40元不等。(朱棨新攝)

蔡母稱，其女兒蔡天鳳與前夫鄺港智離婚後，仍與鄺保持良好關係。（互聯網）

辯方欲問蔡再婚時的禮金遭法官阻止

張燕花今接受辯方盤問指，蔡天鳳和譚方駿於2015年拍拖，譚方駿的父親是譚仔米線的創辦人。蔡、譚和鄺港智一直保持良好關係。辯方問，蔡天鳳和譚方駿結婚時，譚家支付多少禮金。法官陳廣池質疑問題和本案有何關連，強調現時非要套取他人有興趣，但與案無關的事，法官最終不准辯方問該條問題。

鄺曾送牙膏牙刷給張

辯方繼而問鄺港智和蔡天鳳離婚後，鄺會買東西送給張。張回應指，主要是她買東西給鄺港智，鄺很少買東西給她，透露他曾送牙膏牙刷，她則送鄺家魚翅鮑魚。辯方問鄺對張很孝順，法官說：「如果有機心，孝順同手段可以撈埋一齊講....如果有機心，更加要送。」陳官又指，根據張的證供，鄺家「全家都靠佢」。張其後指，鄺港智會在節日時送花給她，但否認辯方所指，鄺曾送她名牌物品。

鄺娶蔡時無禮金

張又稱，鄺港智和蔡天鳳結婚時，費用都是由張支付，她說：「結婚戒指都係我買，禮金都無架。」辯方指李當時有就兩人結婚出資，張指李：「一蚊都無出過，無買過首飾。」

蔡母稱曾收前女婿鄺港智的禮物如鷅膏牙刷。(資料圖片)

蔡母指被告李瑞香有錢便錫孫兒，她要求湊孫並要收人工。(朱棨新攝)

李照顧兩孫要收人工

張亦補充，蔡向父親索款購入加多利山物業，單位的開支均由蔡支付。單位的WiFi每月百多元，鄺家也沒有支付，洗衣機壞咗，都是蔡的一方付款。李當時照顧兩名孫兒，也獲「人工」。法官陳廣池隨即問是多少「人工」，張回應金額不定，有時是10萬或20萬元，都是蔡天鳳支付現金，李當時亦稱：「阿女(蔡天鳳)對全家(鄺家)都好好。」張補充，連同「買餸」的款項，李曾試過有些月份收取40萬元，至少也有5萬元。

指李曾因投資股票而破產

張亦講及李瑞香曾經因投資股票而破產，辯方指李因為其時裝生意欠佳才破產，張指李當時說法是投資股票才破產。但張亦知悉，李曾經在紅磡有時裝生意，但生意欠佳，因此李向蔡天鳳提出要照顧兩個孫兒「打工」。

指李有錢便錫孫

辯方指，李照顧孫兒沒有收取工資，張否認。就辯方指李愛鍚孫兒，張回應指：「有錢咪鍚囉，阿女嫁咗譚仔，有錢就湊，之前無錢，咪我地顧。」她續補充，李愛鍚蔡的長子，但：「妹妹(指蔡的幼女)唔當人咁看待。」張補充，李會打蔡的幼女，曾把她困在廁所。張又透露，李洗費大，喜歡打麻雀，每逢周五至日都會打麻雀，蔡的兩名子女因此會在該些日子到張的住所。

張調對話時強調要配合警方

張在盤問時同意，蔡天鳳失蹤後，她的心情緊張，想盡快找到女兒。辯方指，李和張通電話時，無論李說些什麼，張也不會向警方隱滿，張同意，指她在對話中強調要配合警方。

女被告李瑞香，65歲，退休，否認一項妨礙司法公正罪。

案件編號：DCCC 140/2024