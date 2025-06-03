國際旅遊展｜6.12灣仔會展開鑼　主辦方料7萬人次進場較上屆增10%

被港府列為盛事活動的香港國際旅遊展（ITE 2025），將於6月12日至15日在灣仔會展舉行。主辦方今日（3日）舉辦發布會，預計公眾日將有逾7萬人次入場，相比上屆增長10%，更可吸引7,500個買家及專業觀眾。



旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，今年航空公司提供的機位較多，機票價格下降，預計有7,000個旅行團於暑假出發，團費更可能較以往便宜10%以上。



香港國際旅遊展將於6月12日至15日在灣仔會展舉行。（香港國際旅遊展圖片）

香港國際旅遊展（ITE 2025）今屆展覽主題為「從復甦到發展」，為拓展年輕遊客和家長群，今屆新設青年旅遊和親子遊主題。展覽與去年同樣維持5個展廳的規模，參展商有約500間，當中八成來自海外，參展國家及地區約60個。

料公眾日將逾7萬人次入場 相比上屆增長10%

今屆展覽首兩日為專業日，首日及第二日上午需要註冊進場，後兩日則為公眾日，觀眾可選用電子付費入場。主辦方根據5月份於線上的問卷調查數據估算，公眾日將逾7萬人次入場，預料相比上屆增長10%。

今屆香港國際旅遊展預計將有7萬人次進場。（香港國際旅遊展圖片）

舉行逾110場活動 料吸引7500個買家及專業觀眾

今屆展覽將舉行逾110場活動，包括展商推介會、研討會及講座，其中約80場供公眾參與、30場供專業觀眾參與。為更好服務內地買家及專業觀眾，部份研討會將配備AI即時普通話或英語傳譯。

主辦方估計可吸引7,500個買家及專業觀眾，當中54%來自本港，其餘30%來自內地、三分二為廣東省，餘下16%來自亞洲其他地區。

旅遊業議會總幹事楊淑芬。（資料圖片）

旅議會料暑假團費平一成 料有7000個旅行團出發

旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，今年暑假市民旅遊主要目的地包括韓國、越南、新西蘭、澳洲及中東等，當中以自由行旅客為主。她又指，今年航空公司提供的機位較多，機票價格下降，預計有7,000個旅行團於暑假出發，團費更可能較以往便宜10%以上。

政府早前公布首階段9個旅遊熱點項目，其中包括香港工業品牌旅遊，旅客可組團遊李錦記及益力多等廠房。楊淑芬表示該項目深受本港業界歡迎，相信旅客能夠體驗工業品牌的歷史，以及產品改良的過程，認為具有一定吸引力。