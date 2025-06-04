小一派位｜港媽嘆今年競爭大　稱人才來港報好小學　叩門仍須進取

小一「統一派位」結果今日揭曉，派位結果未如理想的家長，可到心儀學校「叩門」，為子女申請候補位。



油蔴地天主教小學今早陸續有家長到校叩門。部分家長都表示今年競爭大，在準備直資學校面試的時候，留意到有不少來自內地的學童。有家長認為「高才通」學童全面裝備，本地家長亦要保持進取態度，為子女爭取更好的學校，「高才通都來香港，考好的小學，那麼我們都要進取一點。」



今年九月升小「統一派位」結果今日公布。(鄭子峰攝)

傳統地區名校油蔴地天主教小學早上9時起，開放讓家長入校提交候補位申請。住在黃埔的梁女士今早提前在校門外等候「叩門」。她稱本來想讓兒子在本區就讀，惟派到第五志願，於是便嘗試在其他區叩門，計劃到6至7間學校報名。

梁女士指，在準備直資學校的考試時，每個月便花費約3至4千為兒子報讀中、英、數補習班。她感嘆今年競爭大，在報讀直資學校時，都留意到好多學生本身來自內地，直言本地學生只能「搏」。

梁女士兒子獲派第五志願，會到6至7間學校「叩門」。（馬楚烽攝）

有來自青衣的家長因兒子派到第十志願，所以今日前來「舊油天」叩門，計劃會叩3至4間學校。她同樣稱，今年競爭大，在準備直資學校面試時，都留意到有四分之一的學生來自內地，認為他們的中英水平比其他人高出一截。她指，雖然今年競爭大，但她仍保持進取態度，不會保守考慮區內學校，區外學校也會努力爭取，她直言：「高才通都來香港，考好的小學，那麼我們都要進取一點。」

邱女士指，接下來會到8至10間學校「叩門」。（馬楚烽攝）

而住在青衣的邱女士就表示，小朋友在自行派位時已獲一間小學取錄，但仍想爭取一下區外學校，故前來「舊油天」叩門，料將向8至10間學校叩門。她也提到，在申請直資學校時，大部分家長都說普通話，故覺得今年競爭大，或較難獲得錄取名額。她也提到，在申請直資學校時，大部分家長都說普通話，故覺得今年競爭大，或較難獲得錄取名額。

油蔴地天主教小學校長余佩琴。(鄭子峰攝)

油蔴地天主教小學校長余佩琴表示，該校自本學年起轉為「小班教學」，小一收生人數從150人減至125人，每班有25人，因此今年只開放5個叩門位。另外，今年派位滿意度較去年略減2.2%，她估計家長或因學童人數減少，在選擇志願時更加進取，導致派位失利，料該校今年將收到約200份「叩門」申請表。她呼籲家長不要到太多間學校「叩門」，以免對學童造成壓力。

她續稱，上學年收到數份來自「高才通」家長的「叩門」申請，但最無一錄取；去年年中亦有約50名在內地就讀的學生申請插班，今年數量略增，校方會根據學童的適應能力、成績等決定是否錄取。