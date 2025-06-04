籃球博彩｜18歲以下賭博失調求助4年升兩倍　去年整體個案升15%

政府就籃球博彩規管制度諮詢已結束，暫未公布結果，外界關注新博彩活動對青少年的影響。民政及青年事務局局長麥美娟今日（4日）書面回覆立法會議員李慧琼的提問時提到，過去5年，由政府成立、資助推行預防及緩減措施以應對賭博相關問題的平和基金，用以公眾教育和其他宣傳措施的開支增加超過一倍。



可是，在平和基金資助的4間輔導及治療中心接受輔導及治療服務人士中，2021年只有10名18歲或以下求助者，去年卻有29人，升幅近兩倍，而去年整體求助數字達1523宗，按年升15%。



麥美娟指，當局會繼續與平和基金諮詢委員會和博彩及獎券事務委員會加強合作，密切留意香港的賭博情況，與相關部門保持溝通，以積極有為態度做好及優化預防及緩減與賭博有關問題的工作。



民政及青年事務局局長麥美娟。（資料圖片／黃浩謙攝）

立法會議員李慧琼。（資料圖片／梁鵬威攝）

政府在2003年成立了平和基金，以資助推行預防及緩減措施以應對賭博相關問題。政府亦成立了平和基金諮詢委員會，就基金的用途及運用事宜向民青局局長提供意見。

平和基金為受賭博影響人士及其家人提供輔導、治療和其他支援服務，亦一直推行公眾教育和其他宣傳措施，包括向非政府機構和學校提供財政支援，以舉辦預防和緩減賭博相關問題的公眾教育項目、推行流動宣傳車計劃，以及在傳統媒體和網上平台展開宣傳等工作。

平和基金教育和宣傳開支增加超過一倍 達1270萬元

過去5年，平和基金用以資助公眾教育和其他宣傳措施的開支增加超過一倍，達1,270萬元。

過去5年，平和基金用以資助公眾教育和其他宣傳措施的開支。（立法會文件）

青年賭博失調者四年升兩倍

接受4間輔導及治療中心提供輔導及治療服務的賭博失調者數字。

同期，在平和基金資助的4間輔導及治療中心接受輔導及治療服務的人士中，18歲或以下求助者所佔比例維持在1-2%水平。可是，2021年只有10名求助者，去年卻有29人，升幅近三倍。

麥美娟在書面回覆中表示，會不時檢視平和基金的工作，特別是針對青年人的工作，以優化預防和緩減與賭博有關問題的工作。馬會亦已承諾由2023/24年度起，連續4年向平和基金捐款，捐款數目為首兩個年度每年4,500萬元，而隨後兩個年度為每年5,000萬元。

麥美娟：在擬議籃球博彩制度中續施加嚴謹規管約束

麥美娟稱，目前政府向馬會發出的賽馬博彩、足球博彩和六合彩獎券活動牌照中已設有多項條件，要求馬會採取措施減少賭博對市民、尤其是青少年的不良影響，包括：

(a) 不得接受未成年人士投注；

(b) 不得接受信用卡投注；

(c) 須展示告示提醒市民有關沉迷賭博的嚴重性，並提供有關賭博失調服務的資訊

(d) 推廣活動不得以未成年人士為目標等。

麥美娟指，當局已在有關籃球博彩規管制度的諮詢文件中提出，在擬議的籃球博彩制度中繼續施加上述嚴謹的法律與規管約束。