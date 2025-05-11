籃球博彩合法化｜麥美娟：修例配合立法會時間　增撥資源防賭博

政府就規範籃球博彩活動的諮詢月初完結，民政及青年事務局局長麥美娟今日（11日）稱，正整理及研究所收集的意見，再決定下一步工作，會配合立法會工作時間表及會期完成修例。她強調政府不鼓勵賭博，會多管齊下打擊非法賭博，如透過公眾教育讓市民明白賭博的禍害，亦會針對沉迷賭博的人士提供輔導服務。



民政及青年事務局局長麥美娟（鄭子峰攝）

以規範足球博彩為參照 萬億資金導入合法途徑

麥美娟於無線電視節目「講清講楚」中亦表示，規範足球博彩以來，有1萬多億原本會流入外圍非法賭博的資金，被導入至合法途徑，相信規管籃球博彩後也可如此。她續指，無論當局會否將籃球博彩規範化，都會持續檢視資助預防賭博問題的「平和基金」的工作成效，並持續增加投入的資源。

去年12月，九龍城啟德車站廣場舉行「18區日夜都繽紛@寵愛龍城食買玩」寵運會。（蘇煒然攝）

稱「18區日夜都繽紛」會持續辦活動

「18區日夜都繽紛」上半年活動完結，被問到下半年有否新動作，麥美娟說，一直籌備不同活動，上月九龍城的「潑水節」活動，附近商戶指令生意增加約3成，今年亦會延續在社區舉辦不同活動的氣氛，並汲取首年經驗，繼續凝聚社區力量，提振地區經濟，增強居民的歸屬感。

5月1日晚，屯門黃金海岸舉行無人機匯演，1,288架無人機在上空砌出不同圖案。（信和集團提供圖片）

她又提及，屯門區的「提振地區經濟專責工作小組」早前在黃金海岸舉辦「沙灘節」及無人機表演，最近有商場參考舉辦無人機表演，獲得巨大人流。她希望，這些活動能夠起帶頭作用供各界參考。