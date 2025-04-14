籃球博彩合法化｜議員：將令市民關心美國文化　關注平衡國家認知

政府早前就籃球博彩建議方案展開諮詢，諮詢期至下月 2 日。民政及青年事務局今日（14日）首次在立法會簡介籃球博彩規管制度諮詢文件，有議員對方案有保留，擔憂文件中多數採用馬會數據或有利益衝突；有議員認為加強其他措施或可以替代賭博合法化，以壓制賭風；亦有議員認為博彩合法化後將令更多人關心美國文化，詢問當局將如何促進市民關注本地或國家的體育發展。



民政及青年事務局局長麥美娟與團隊今日（14日）在會議中詳述籃球博彩建議方案。（資料圖片）

民政及青年事務局局長麥美娟與團隊今日（14日）在會議中詳述籃球博彩建議方案，麥表示，將參考規管足球博彩的做法，透過修例訂立規管框架，向馬會發出牌照，並制定相關牌照條件。

麥稱，政府一貫不鼓勵賭博。針對賭博問題，政府採取多管齊下的策略，包括透過法例規管賭博活動、執法打擊非法賭博活動、透過公眾教育宣傳沉迷賭博的禍害，以及為有需要人士提供輔導和支援服務。

陸頌雄。（資料圖片 / 夏家朗攝）

立法會議員陸頌雄稱，工聯會對方案保持中性態度，關注方案中多數引用馬會資料，馬會是否有利益衝突，以及為何有信心可吸引半數非法賭博者合法賭波。民政及青年事務局副秘書長(民政事務)歐陽力回覆稱，馬會僱用第三方經濟諮詢機構作籃球博彩合法化效用的研究；當局亦考慮警方的執法情況，故認為相關數字可靠。

狄志遠議員則關注賭博合法化是否必須。他詢問，可否加強打擊非法賭博、公眾教育以及輔導支援服務取代賭博合法化壓制賭博風氣。

麥美娟回答，當局不會輕視執法、教育及輔導等工作，「我們需出呢一招，因為看到現時社會中有一大群非法賭博的人群，單靠上述3項工作無法壓制相關活動，我們才會透過法例規管賭博活動，將非法賭博導入至合法賭博中」。

麥指出，非法和合法分別在於非法賭博會令人輸身家，而合法賭博中會施加不同限制，例如不收信用卡及不向年輕人宣揚賭博等。

吳傑莊。（資料圖片 / 黃浩謙攝）

吳傑莊指，籃球比賽中最受歡迎的是美國NBA，籃球博彩合法化後將增加轉播，會令香港人多了關注美國文化。「到時會如何平衡？大家都關心美國文化，有沒有人關心其他或國家的文化呢？」

麥美娟則表示，令市民了解本地及國家體育發展不是靠賭博，反而應思考如何投入更多資源促進體育運動發展。

另外，麥美娟在會議上稱，若諮詢後決定就籃球博彩稅設立規管制度，將與馬會協調，要求其每年投入更多資源發展本地體育，以及增加平和基金資金，以宣傳沉迷賭博的禍害。

她亦指出，日後將檢視平和基金的工作和成效，以推出針對年輕人預防和緩解賭博的新措施。