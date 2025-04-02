籃球博彩諮詢文件列6牌照條件　馬會指49%非法投注會改經馬會投注

財政預算案2025就籃球博彩合法化開綠燈，要求馬會提交意見，當局並展開諮詢。民政及青年事務局今（2日）公布，政府在考慮香港賽馬會提交的建議、博彩及獎券事務委員會的意見，以及其他與非法籃球賭博相關的事宜後，今日起就規範籃球博彩活動的建議方案展開諮詢，至下月2日。



當局表明，由於馬會營辦賽馬投注和足球博彩經驗豐富，如政府批准籃球博彩，將向馬會發出相關牌照。文件引述馬會指，最新研究顯示，若馬會提供合法籃球博彩，有 49%的非法投注者會改為經馬會投注。



財政司司長陳茂波在周三（26日）新一份財政預算案就籃球博彩合法化開綠燈。（資料圖片／夏家朗攝)

今日起就規範籃球博彩活動建議方案展開諮詢至下月2日

民政及青年事務局指，政府建議參考規管足球博彩的做法，透過修訂《博彩稅條例》（第108章），訂立籃球博彩活動的規管框架，賦權民政及青年事務局（民青局）局長向馬會發出營運籃球博彩的牌照，並制定相關牌照條件，以減少賭博對市民，尤其是青少年的不良影響。今日起就規範籃球博彩活動的建議方案展開諮詢，至下月2日。

如政府批准籃球博彩將向馬會發出牌照

在諮詢文作中，當局稱，由於馬會營辦賽馬投注和足球博彩經驗豐富，如政府批准籃球博彩，將向馬會發出相關牌照，並通過修訂法例以及發出牌照的擬議規管框架，與現行賽馬、足球博彩以及六合彩的規管制度一致，可確保政策監管與執法兩方面的工作一致且能有效執行。

不得接受有香港球隊參與及在香港舉行籃球賽事的投注

當局指，參考足球博彩的規管制度，有關規管籃球博彩活動的建議主要牌照條件包括6大項

1.牌照須指明其有效期

2.政府將對投注種類和賽事種類的數量設有限制

3.持牌經營者不得接受有香港球隊參與及／或在香港舉行的籃球賽事的投注

4.持牌經營者不得接受未成年人士的投注

5.持牌經營者不得接受信用卡投注

6.持牌經營者須展示告示提醒市民有關沉迷賭博的嚴重性，並提供有關賭博失調服務資訊等



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在諮詢文件中，當局指根據馬會最新資料，在2024 年進行非法籃球投注的人數急增186%，即該年有約43萬名香港居民參與非法籃球博彩，估計該年非法籃球博彩的市場收益約為700億至900億元，按年急增119%至165%。

至於非法投注者轉用合法平台的意願，馬會指出，牛津經濟研究院最新研究顯示，若馬會提供合法籃球博彩，有49%的非法投注者會改為經馬會投注。