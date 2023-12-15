警員指同僚講粗口提其妻求賠償　官：佢唔係提出性要求　係鬧緊你

警署報案室工作的警員，聲稱因稱呼駐守槍房的高級警員為「大佬」，繼而發生口角後結怨。他指該高級警員曾當面嘲諷他稱：「你老婆畀我X」、「阿媽畀我X」等話。警員感冒犯，認為言辭涉性騷擾，早前入稟區域法院指高級警性別歧視，要求賠償16萬元。高級警申請剔除申索，案件今（15日）在區域法院聆訊。法官梁國安質疑高級警所說惖話是否屬性騷擾，又說：「鬧人都係呢啲字眼。」原告則指高級警不斷鬧他，又稱：「鬧人有好多種，但佢話對我老婆做咩。」梁官將案押並稱會在3個月內下書面裁決。



原告是吳漢森（譯音），被告是林文龍（譯音，下稱：首被告）及香港警務處。

原告吳漢森指同僚講精口提及其妻，認為屬性騷擾，入稟區域法院索償。

官質疑言辭不雅但不屬性騷擾

法官在庭上稱，原告指林所說的話，言辭雖然非常不文雅，但不屬性騷擾。法官又稱：「鬧人都係呢啲字眼，唔係真係想觸摸你邊度、有咩性愛既行為」。

性騷擾指對女性提出不受歡迎的性要求

原告則引述《性別歧視條例》指，對一名女性提出不受歡迎的性要求，或提出不受歡迎的獲取性方面的好處的要求，便屬於性騷擾。原告因而認為林不斷鬧他，令他認為林是在對他提出要求。

官直言佢鬧緊你唔係性要求

法官聞言反駁指林並非向他提出，稱：「係鬧緊你，唔係對你提出性要求。」原告則解釋稱：「鬧人有好多種，但佢話對我老婆做咩」。法官再重申：「但佢唔係向你太太提出有咩既行為。」

官指一般鬧人是這樣說

法官之後再指出：「用性後鬧你，一般鬧人都係咁鬧。」並稱：「幾十萬人都咁鬧，個個都走嚟訴訟，我地就好忙。」重申案中看不到林對原告的母親或太太作出性要求。原告聽罷再引述條例曾提及，一名合理的人應會預料該受騷擾者會感到被冒犯、侮辱或驚嚇。法官再重複，林不是作出性要求，而是提及一名女士，令原告覺得被冒犯。

原告吳漢森與被告林文龍在荃灣警署駐守曾爭執並結怨。（資料圖片）

一句大佬起爭執兼結怨

原告在自行寫的入稟狀透露，案發時他和首被告均駐守荃灣警署。2020年7月22日，原告到槍房歸還裝備時，叫了林一聲「大佬」，林說：「呢度無大佬，叫師兄。」兩人因態度問題爭執。兩日後，原告歸還子彈時故意逐一交出。林質疑原告情緒有問題，不宜拿槍，並作出投訴。

指林曾不斷說：你老婆畀我X

後來在上司調解下，原告向林道歉。惟警署後來出現涉及原告的傳聞，他遇見林時亦遭嘲諷。2021年6月19日，原告到槍房時，林不斷向他叫嚷說：「你老婆畀我X」、「你阿媽比我X，生咗你個衰仔……」林翌日有向原告道歉，但原告沒有接受，認為林的言語冒犯，且涉性騷援，使他擔心其妻及母的安危。原告現要求林就事件賠償16萬港元。

案件編號：DCEO 7/2023