屋邨西醫王秉亮4月內發逾6千免針紙　官斥被告財迷心竅　判囚9月

西醫王秉亮涉在疫情期間，發出逾6千張俗稱「免針紙」的新冠疫苗接種醫學豁免證明書。警方調查時會見4名獲發「免針紙」的人士，有人只是其家人患有心臟病，王未有檢查，便發出「免針紙」。王早前承認4項不誠實地意圖欺騙而取用電腦罪，為首宗醫生涉濫發「免針紙」而定罪的案件，法官郭偉健今(5日)在區域法院判刑時指被告財迷心竅，利慾熏心，才干犯本案罪行，判他入獄9個月。



被告王秉亮，62歲，西醫。他承認於2022年4月14日、6月2日，以及兩度於6月11日，在香港不誠實地意圖欺騙而取用電腦，即香港政府的電腦。

醫生王秉亮被指濫發免針紙，認4項不誠實取用電腦罪。（黃偉民攝）

4個月內發6635張免針紙

案情指，被告案發時在柴灣興華廣場開設診所，為登記參加疫苗資助計劃的私家醫生。紀錄顯示，被告於2022年2至6月，共發出6635張「免針紙」。在4月時，他發出969張，但至5月時數字急增至2968張。而在同年5、6月時，獲被告發出「免針紙」的人士，佔求診人數的九成，數字符合政府於該段時間，推出第三階段的疫苗推行證。

懷孕兼臉有紅疹獲發免針紙

被告於同年9月29日被捕，警方調查時，會見4名獲被告發「免針紙」的人士。其中一人患有咽鼓管功能障礙和自律神經失調，另一人則懷孕並臉上有紅疹，另兩人都是其家人患有心臟病。被告的診症時間介乎1至8分鐘，期間未有替他們檢查，便向他們發出「免針紙」，原因為神經系統疾病、過敏和患有心血管疾病。而港島西醫院聯網家庭醫學及基層醫療部部門主管高煒杰則認為，被告沒有檢查，因此沒有醫學理由向該四人發出「免針紙」。

屋邨醫生案發後沒再執業

辯方早前求情指，被告私人執業31年，在屋邨診所行醫。他在案中並非主動問病人是否需「免針紙」，而是在沒有檢查下發出。辯方又指，被告在案發後已沒有執業，日後亦需面對醫委會的聆訊，沒有機會重犯。他被捕至今已3年，期間承受壓力。

案件編號：DCCC 1100/2024