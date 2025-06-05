皇后山邨瀝青︱黃恩諾沒道歉拒飲水　至少四次稱居民關注無可厚非

粉嶺皇后山邨及毗連居屋山麗苑出現食水黑色顆粒風波，水務署署長黃恩諾周一（5日）指食水經化驗後符合食水安全標準，未釋居民疑慮之餘更惹不滿。風波自上月30日爆出至今7日，黃恩諾今午（5日）在記者會確認黑點為瀝青及樹脂物料。對於其周一的「食水安全論」，他解釋當時初心是盡量讓居民知道食水是安全，今天他認為自己當日表達上可以「講得好啲」，又認為市民關注黑點「無可厚非」：「所以我覺得我自己下次可以講好一啲嘅。」



記者多次問及會否向公眾道歉、會否接受皇后山邨居民挑戰飲用該邨食水，黃恩諾均沒有回應，再次強調居民關注無可厚非。至於為何事隔7日公布結果，他表示署方收集了126個樣本，「工作量比一般嚟講多十倍」，近兩日已加派人手。



水務署署長黃恩諾（左）認為下次可以表達得更好，又指居民關注黑點問題無可厚非。（梁鵬威攝）

皇后山邨有食水出現黑色顆粒，《香港01》委託浸大檢驗證實與瀝青高度吻合。水務署今日亦承認是瀝青及樹脂物料。（譚曉彤攝）

皇后山邨有食水出現黑色顆粒，《香港01》委託浸大檢驗證實與瀝青高度吻合。水務署今日亦承認是瀝青及樹脂物料。（譚曉彤攝）

料瀝青2022年12月前殘留喉管

黃恩諾表示，6月3號將食水樣本交給化驗所檢測，結果顯示大部分為瀝青及樹脂物料。本港於2005年後的水管已經沒有使用瀝青塗層，根據記錄皇后山邨及山麗苑沒有使用瀝青塗層的喉管。黃恩諾指水務署2022年曾在喉管安裝濾網，推斷瀝青應在2022年12月前殘留於喉管中。

他指瀝青不會釋出任何有害物質，現時皇后山邨的食水符合安全標準，食水快速毒性以及致癌風險物苯并[a]芘（Benzo[a]pyrene）測試結果均呈陰性。水務署將繼續檢查安全系統，查看會否有物質繼續脫落。

水務署署長黃恩諾（左）認為下次可以表達得更好，又指居民關注黑點問題無可厚非。（梁鵬威攝）

重提周一「食水安全論」 水務署署長黃恩諾：我下次可以講好啲

水務署署長黃恩諾星期一（2日）曾在電台節目指，稱相關物質屬惰性物料，不會危害人體，又稱所有皇后山邨及山麗苑食水樣本均符合香港食水標準。這番言論惹起居民不滿，又批評政府事隔多日未有交代黑點來源及實際成份。

黃恩諾今重提星期一的言論，指水務署早前化驗皇后山邨食水並確認符合安全標準後，「我都係急不及待去講返呢樣嘢」。

我嘅初心嚟講，係盡量想畀居民知道食水係安全嘅。但呢樣嘢呢，我都覺得其實喺個表達上可以講得好啲嘅……市民對黑點嚟講有關注係無可厚非，所以我覺得我自己下次可以講好一啲嘅。 水務署署長黃恩諾

記者多次問及會否道歉 僅稱明白市民關注無可厚非

記者多次問及會否向公眾道歉，以及會否接受皇后山邨居民「挑戰」，飲用含有黑色瀝青顆粒的食水。黃恩諾支有道歉，中英文回答時共4度說明白市民關注無可厚非、合理。

就住呢個事故，我哋講咗食水安全，當然啲市民嚟講『嘩，有黑點喎，點解你話食水安全呢？』我哋亦都明白公眾對呢樣嘢有疑慮係無可厚非……就住講個說法嚟講，我覺得有其他方式講，可能就更加令到市民舒服啲、安樂啲。 水務署署長黃恩諾

事隔7日公布為瀝青 署長稱工作量多十倍已盡快