皇后山邨食水含瀝青︱居民稱飲後腹瀉　水務署長重複水質安全安全

皇后山邨及毗鄰的山麗苑近日有食水安全問題，不少住戶家中食水有黑色顆粒。時隔約一周，水務署署長黃恩諾及房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝今日（5日）下午交代事件。



黃恩諾指當局在涉事屋邨取走水樣本後進行快速毒性測試，發現呈陰性；當中大部份為用作防鏽塗層的瀝青，當中夾雜同樣作用的環氧樹脂物料。



他強調瀝青不溶於水，為惰性物質，水務署早年曾進行實驗，將10克瀝青在3公升水煮沸，當時並無釋出有害物質，而今次事故中取得的瀝青只及當年實驗份量3000分之一，因此相信對人體不構成危害，呼籲居民毋須擔心。



二人在開場白就提及「食水安全」四次，而整場記者會，「安全」二字出現至少20次。



水務署署長黃恩諾多次重複瀝青屬惰性物質，不會對人體構成危害，皇后山邨食水亦符合食水標準。（梁鵬威攝）

水務署署長黃恩諾（右）及房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝（左）今日（5日）原定下午4時30分召開記者會交代皇后山邨食水安全事件，約4時40分兩人才現身。（梁鵬威攝）

在記者會中，黃恩諾多次指，過去喉管內部會使用瀝青塗層，防止生鏽，為全球多地常用，由於有剝落風險，在2005年後所有喉管已不用瀝青塗層，而改用耐用的環氧樹脂塗層鋼管。

水務署2020年實驗曾煲比今次高3000倍濃度瀝青 亦沒釋出有害物

他續說瀝青不溶於水，水務署在2020年曾進行實驗，將10克瀝青放在3公升水中煮沸，當時實驗結果顯示瀝青即使煮沸亦沒有釋出有害物質，而今次皇后山邨水樣本中的瀝青量為當年實驗的3000分之一，因此相信對人體不構成危害。

房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝(左)與水務署署長黃恩諾6月5日在交代皇后山邨食水含瀝青顆粒記者會時，兩人一答完問題就各自「歸位」，咪架前不時無人。

我們首要做的就是要確保食水安全...... 水務署署長黃恩諾記者會開場白

他們是符合食水安全標準，市民無需擔心。 水務署署長黃恩諾記者會開場白

房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝(左)與水務署署長黃恩諾6月5日在交代皇后山邨食水含瀝青顆粒記者會時，兩人一答完問題就各自「歸位」，咪架前不時無人。

房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝(左)與水務署署長黃恩諾6月5日在交代皇后山邨食水含瀝青顆粒記者會時，兩人一答完問題就各自「歸位」，咪架前不時無人。

我們明白居民擔心食水安全。 房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝記者會開場白

保障居民食水安全。 房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝記者會開場白

皇后山邨有食水出現黑色顆粒，《香港01》委託浸大檢驗，證實與瀝青高度吻合。（資料圖片/譚曉彤攝）

皇后山邨皇澄樓有居民在濾水器中收集到黑色顆粒。（資料圖片/譚曉彤攝）

《香港01》收集皇后山邨、山麗苑、大埔富亨邨共6個單位食水中的黑色顆粒及12支食水樣本，其中皇后山邨樣本中驗出瀝青。（資料圖片/譚曉彤攝）

皇后山邨走廊可見牆外水管。(資料圖片/洪芷菁攝)

至於有受影響居民指，有家人連續腹瀉數天，懷疑與食水有關。黃恩諾回應時重申，瀝青屬惰性物料，並不會構成危害。