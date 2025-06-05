皇后山邨黑粒政府調查初步亦指屬瀝青　食水瀝青何來供應商成關鍵

粉嶺皇后山邨及毗連居屋山麗苑近日出現食水安全風波，居民家中食水含黑色沉澱物，食水安全諮詢委員會主席陳漢輝今日（5日）引述政府初步調查結果稱黑粒為瀝青，說法與《香港01》委託浸會大學及無綫新聞委託教大所作的化驗分析吻合。



在上世紀瀝青是普遍用作鋼管食水管內部保護層物料，但水務署2005年起改用環氧化物代替瀝青，避免因剝落而影響食水水質，業界亦「停用」瀝青。皇后山邨及山麗苑入伙僅3至4年，為何瀝青現食水？業界人士有不同估計，當中不能排除食水管質量問題甚至不合標所致。



皇后山邨及山麗苑的食水管供應商或保養成今次食水風波關鍵，根據連日追問，房屋署暫只披露皇后山邨及山麗苑的基建工程由泰昇地基工程有限公司及惠保(香港)有限公司負責；皇后山邨上蓋工程由協興工程有限公司及保華建築營造有限公司負責，山麗苑的上蓋工程則由有利建築有限公司負責。房屋署稱，所有完成的供水設備均完全符合合約、相關法定及水務署的要求。



皇后山邨皇澄樓有居民使用濾水器亦收集到黑色顆粒。（資料圖片 / 譚曉彤攝）

化驗粘合劑與房署不同 食水安全委員會主席陳漢輝料非屋邨喉管剝落

食水安全諮詢委員會主席陳漢輝今日（5日）向《香港01》表示，政府初步調查結果，證實水中黑色沉澱物為瀝青。他透露，調查同時抽取水中藍綠色疑為喉管粘合劑的物料化驗，發現與房署的粘合劑物料不同，故推測瀝青並非從屋邨喉管中剝落。

陳漢輝稱瀝青對人體及健康無害無影響，不過會造成視覺衝擊，不建議市民直接飲用。（資料圖片 / 張雅婷攝）

他表示，舊時大型政府喉管會使用瀝青作防鏽鍍層，估計瀝青有機會從上游的政府喉管脫落，然後沖到不同單位。

陳漢輝不建議市民直接飲用帶有黑色點的水

至於瀝青會否對人體有害，陳漢輝稱瀝青對人體及健康無害無影響，不過會造成視覺衝擊，不建議市民直接飲用帶有黑色點的水。

皇后山邨有食水出現黑色顆粒，證實與瀝青高度吻合。（資料圖片 / 譚曉彤攝）

水務署2005年起食水管改用環氧化物代替瀝青

在上世紀瀝青是普遍用作鋼管食水管內部保護層物料，但水務署2005年起改用環氧化物代替瀝青，避免因剝落而影響食水水質，業界亦「停用」瀝青。皇后山邨及山麗苑入伙僅3至4年，為何瀝青現食水？業界人士有不同估計，當中不能排除食水管質量問題甚至不合標所致。

皇后山邨及山麗苑的食水管供應商或保養成今次食水風波關鍵，根據連日追問，房屋署暫只披露皇后山邨及山麗苑的基建工程由泰昇地基工程有限公司及惠保(香港)有限公司負責；皇后山邨上蓋工程由協興工程有限公司及保華建築營造有限公司負責，山麗苑的上蓋工程則由有利建築有限公司負責。房屋署稱，所有完成的供水設備均完全符合合約、相關法定及水務署的要求。