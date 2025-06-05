皇后山邨黑粒｜有居民暫搬走求安心　批政府遲公布：唔好得過且過

粉嶺皇后山邨及毗連居屋山麗苑出現的食水安全風波，今日已是第6日，但食水中所含的黑色沉澱物問題仍未解決。《香港01》委託浸會大學化學系檢驗，發現這些黑色顆粒與瀝青高度吻合，政府卻遲遲未有公布檢驗結果。



有居民稱事件影響她對屋邨食水安全的信心，每日要花錢買樽裝水飲用。她批評事發近一星期，政府仍未公布調查結果「係有啲慢」，希望盡快交代黑點源頭及事故原因，並加強徹查有問題的水喉，「唔好得過且過」。另有居民發現食水有黑點後，即時搬至親戚家暫住，待黑點完全沖走及政府公布調查結果後，才敢安心搬回家。



皇后山邨有食水出現黑色顆粒，《香港01》委託浸大檢驗，證實與瀝青高度吻合。（資料圖片/譚曉彤攝）

《香港01》記者委託浸會大學化學系高級講師何觀陞及其團隊，以⁠紅外線吸收光譜儀檢驗黑色顆粒，檢測到的圖譜與瀝青高度吻合。（資料圖片/譚曉彤攝）

皇后山邨居民潘小姐指，今早食水仍有黑點，要求政府盡快公布調查結果。(馬楚烽攝)

事隔近一周未公布調查結果 居民批政府反應慢：唔好得過且過

皇后山邨居民潘小姐指，上月31日開始發現單位的食水有黑點，房屋署及水務署清洗水缸後確有減少，惟至今仍未能完全沖走，所以她至今仍然每日購買大支裝的礦泉水飲用。

根據《香港01》委託浸大的檢驗結果，食水中的黑色沉澱物與瀝青高度吻合，潘小姐認為水中有黑色一點點，本身已影響觀感，長期飲用更恐會影響家中幼童健康，未來會更頻密地更換濾水器。

她認為事隔近一星期，政府仍未公布這些黑色物質的源頭及成份「係有啲慢」，她希望政府盡快公布調查結果，釋除公眾疑慮，並加強徹查有問題的水管及水缸，「唔好得過且過」。

皇后山邨皇澄樓有居民家中的濾水器出現黑色顆粒。（資料圖片/譚曉彤攝）

文小姐發現食水有黑點後，馬上帶同兒子搬到親戚家。(馬楚烽攝)

黑點水或含瀝青 居民憂長期飲用：唔知會有咩（不良）反應

另一皇后山邨居民文小姐亦指，雖然清洗水缸後，情況稍有好轉，但至今仍未完全沖黑點。她因擔心食水安全，上周六已帶同兒子搬到親戚家中暫住。她稱會等到黑點全部清走，又待政府公布事件調查結果後，才會搬回皇后山邨。

至於食水或含瀝青，她稱除了影響觀感，「時間耐咗，唔知食咗有咩反應；我自己老就冇乜問題，小朋友唔得呀嘛。」

皇后山邨走廊可見牆外水管。(資料圖片/洪芷菁攝)

《香港01》收集皇后山邨、山麗苑、大埔富亨邨共6個單位食水中的黑色顆粒及12支食水樣本。（資料圖片/譚曉彤攝）

有居民稱事件影響對屋邨食水安全的信心，又批評事發近一星期，政府仍未公布調查結果 ，希望當局盡快交代黑點源頭及事故原因，並加強徹查有問題的水喉。（賴卓盈攝）

連先生指女兒飲用受污食水後出現腹痛，已連日改買礦泉水飲用。(馬楚烽攝)

至於毗鄰居屋山麗苑亦出現黑點水風波，居民連先生指，黑點問題多日來仍未見改善，「昨晚開桶水依然有黑點。」他表示，其女兒自上月31日飲用受污食水後出現腹痛，他們便停用水喉水，每日購買約4升礦泉水。他希望政府盡快公布黑點源頭和成份，讓居民安心。

翻查文獻，瀝青有機會釋出苯并［a］芘（Benzo［aJpyrene），這種多環芳香徑具有致癌風險。水務署《香港食水標準》長期監察食水，規定每公升食水苯并［a］芘含量不能超出0.7微。署方2020年一份研究指由於瀝青的化學惰性，即使不慎攝入瀝青顆粒，預計也不會對健康或產生毒理學上的不良影響，健康風險微不足道（Negligible）。不過基於觀感問題，如有人投訴飲用水中發現瀝青，該食水鋼管改善工程將列為最高優先級別。