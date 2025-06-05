特朗普禁哈佛收國際生｜科大正處理數宗轉學申請 1人獲取錄通知
撰文：歐陽德浩
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美國特朗普政府在5月22日宣布，取消知名學府哈佛大學（Harvard University）招收國際學生資格，現有外國學生須轉校，其後當地法院頒布臨時禁制令，暫緩政策生效。香港多間學府近日都伸出橄欖枝搶人才，其中香港科技大學在今日（5日）表示，正處理數宗轉學申請，並已向其中一人發出取錄通知。
港大則指，會為符合資格的留學生快速評估入學資格，3個工作天內發出通知。
科大︰收到數十宗準備前往哈佛升學或現學生查詢
科大表示，自上月公布為受美國政策影響的留學生提供支援措施以來，陸續收到數十宗準備前往哈佛升學或正在當地攻讀的學生查詢，已為個別的情況提供諮詢。科大將繼續為受影響的學生，提供包括升學規劃、簽證諮詢等專業意見，以及適切可行的協助。
科大又指，鑑於美國留學生政策持續反覆不定，不少學生仍在觀望事態發展，以確定其升學前路如何。目前科大正處理數宗轉學申請，並已向其中一人發出取錄通知。
港大︰迅速評估入學資格 3個工作天內回覆
香港大學表示，QS世界大學排名前50或泰晤士高等教育全球排名前50院校的留學生，若因不可抗力的因素，例如簽證政策的改變，以致今年秋季面臨入學困難，可透過電郵聯繫港大。港大將迅速評估入學資格，並在3個工作天內回覆。
（電郵地址︰HKU_Top50@hku.hk）
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