特朗普禁哈佛收國際生｜科大正處理數宗轉學申請　1人獲取錄通知

美國特朗普政府在5月22日宣布，取消知名學府哈佛大學（Harvard University）招收國際學生資格，現有外國學生須轉校，其後當地法院頒布臨時禁制令，暫緩政策生效。香港多間學府近日都伸出橄欖枝搶人才，其中香港科技大學在今日（5日）表示，正處理數宗轉學申請，並已向其中一人發出取錄通知。



港大則指，會為符合資格的留學生快速評估入學資格，3個工作天內發出通知。



美國特朗普政府於5月22日宣布，禁止哈佛大學招收國際學生。（路透社）

美國特朗普政府於5月22日宣布，禁止哈佛大學招收國際學生。（路透社）

科大︰收到數十宗準備前往哈佛升學或現學生查詢

科大表示，自上月公布為受美國政策影響的留學生提供支援措施以來，陸續收到數十宗準備前往哈佛升學或正在當地攻讀的學生查詢，已為個別的情況提供諮詢。科大將繼續為受影響的學生，提供包括升學規劃、簽證諮詢等專業意見，以及適切可行的協助。

科大又指，鑑於美國留學生政策持續反覆不定，不少學生仍在觀望事態發展，以確定其升學前路如何。目前科大正處理數宗轉學申請，並已向其中一人發出取錄通知。

香港科技大學正處理數宗轉學申請，已向其中一人發出取錄通知。（資料圖片）

港大表示會向哈佛大學的國際學生提供全面支援。（資料圖片／黃寶瑩攝）

港大︰迅速評估入學資格 3個工作天內回覆

香港大學表示，QS世界大學排名前50或泰晤士高等教育全球排名前50院校的留學生，若因不可抗力的因素，例如簽證政策的改變，以致今年秋季面臨入學困難，可透過電郵聯繫港大。港大將迅速評估入學資格，並在3個工作天內回覆。

（電郵地址︰HKU_Top50@hku.hk）