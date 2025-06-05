狂蜜病｜51歲女進食尼泊爾帶港蜂蜜後中毒頭暈 兩個月內第二宗
撰文：林遠航
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衞生署衞生防護中心指，一名51歲女子今日進食親屬由尼泊爾帶到香港的蜂蜜後，感到頭暈，到院急症室求醫，臨床診斷為懷疑狂蜜病中毒，由梫木毒素引致。中心提醒市民，應從可靠的來源或養蜂場購買蜂蜜。今次是兩個月內，第二宗同類個案。
衞生防護中心指，一名51歲女子今日進食蜂蜜約30分鐘後，感到頭暈，到博愛醫院急症室求醫，因低血壓及心律下跌獲安排留院接受觀察，病人目前情況穩定。臨床診斷為懷疑狂蜜病中毒。初步調查顯示，病人進食親屬由尼泊爾帶到香港的蜂蜜，個案可能由梫木毒素引致。
中心指，狂蜜病中毒是由進食含梫木毒素的蜂蜜引起。梫木毒素是一種由杜鵑花科植物（包括杜鵑花）產生的神經毒素，可影響神經和肌肉。相關中毒徵狀包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐、肚瀉、頭暈、乏力、大量出汗、唾液過多和感覺異常。嚴重個案可能會出現低血壓、心律下跌或休克。
中心建議市民，從可靠的來源或養蜂場購買蜂蜜；棄掉帶有苦味或澀味的蜂蜜；特別注意在印度、尼泊爾和土耳其黑海地區出產的蜂蜜，因為這些地區的蜂蜜曾引致與梫木毒素相關的中毒個案。
翻查資料，今年4月24日，一名44歲男子同樣進食過親屬由尼泊爾帶到香港的蜂蜜後，出現昏厥，臨床診斷為懷疑狂蜜病中毒。
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