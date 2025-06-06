退伍軍人菌｜尖沙咀港晶中心等三廈淡水冷卻塔水樣本超標　已消毒

機電工程署今日（6日）公布在上月的例行巡查檢測70個來自45幢建築物的淡水冷卻塔水樣本，當中三個樣本驗出退伍軍人桿菌總濃度等於或超過上限值。當中，廣東道571號一個樣本超標4倍，而尖沙咀加連威老道100號港晶中心一個樣本則超標8成。機電署指，已按《公眾衞生及市政條例》向冷卻塔擁有人發出「妨擾事故通知」，要求採取適當消毒措施，全部個案的冷卻塔擁有人已完成消毒工作。



尖沙咀加連威老道100號港晶中心一個樣本被驗出退伍軍人桿菌總濃度超標8成。（GOOGLE MAP截圖）

尖沙咀加連威老道100號港晶中心一個樣本被驗出退伍軍人桿菌總濃度超標8成。（資料圖片/蔡正邦攝）

機電工程署公布該署今年5月例行巡查檢測70個來自45幢建築物的淡水冷卻塔水樣本，當中3個樣本驗出退伍軍人桿菌總濃度等於或超過每毫升1,000菌落的上限值。

取自廣東道571號唐樓樣本超標4倍 港晶中心樣本超標4成

3宗個案的淡水冷卻塔分別位於油尖旺廣東道571號的單幢唐樓地下、油尖旺加連威老道100號港晶中心的2樓部份及3樓，以及東區英皇道294至296號的1樓、閣樓及地下部份分。三個樣本分別超標4倍、8成及4成。

機電署已發「妨擾事故通知」 冷卻塔擁有人已完成消毒工作

機電署指，已按《公眾衞生及市政條例》向冷卻塔擁有人發出「妨擾事故通知」，要求他採取適當消毒措施。全部個案的冷卻塔擁有人已完成消毒工作。

機電署提醒淡水冷卻塔擁有人有責任妥善設計、操作及維修冷卻塔，他們應按照該署發出的《淡水冷卻塔實務守則》定期檢查和適時維修冷卻塔，並定期檢測水質，以防止退伍軍人桿菌孳生。