葵涌女院友染退伍軍人症亡　曾住瑪嘉烈醫院治療　衞生署追查源頭

衞生署衞生防護中心今（7日）正調查一宗退伍軍人病個案，居於葵涌一間安老院、有長期病患的58歲女病人，自上月28日因健康問題入住瑪嘉烈醫院，翌日出現發燒和血含氧量下降，臨床診斷為肺炎和急性心臟病，並已離世，其尿液樣本經化驗後，證實對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型抗原呈陽性反應。

署方正聯同安老院展開流行病學調查，另呼籲市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。



該名感染退伍軍人症的58歲女病人，自上月28日因健康問題入住瑪嘉烈醫院，翌日出現發燒和血含氧量下降，臨床診斷為肺炎和急性心臟病，並已離世。 (資料圖片)

衞生署發言人麦示，署方正聯同安老院展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案，並將從可能源頭採集相關水樣本和環境樣本進行化驗，另正追蹤病人所居住安老院的職員及院友，並對他們展開醫學監察。衞生防護中心已向職員和院友提供預防退伍軍人病的健康建議，包括免疫力弱的人士應以無菌水或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口。

發言人表示，退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能受感染。