立會通過釋放勞動力議案　議員促推措施便利婦女、少數族裔就業

雖政府提出輸入外勞計劃，但本港勞動力仍有不足。立法會今日（29日）通過「推動釋放潛在勞動力」無約束力議員議案，促請政府在爭議聲下批准輸入外勞的同時，同樣要積極釋放本地勞動力，否則只會不斷持續輸入外勞。



勞工及福利局局長孫玉菡稱，本地勞動力不斷下降，2023年首季勞動人口為345萬人，較2022年第二季已經下跌10萬人，政府會協助、鼓勵市民投入勞動市場，優化人力資源推算的方法。



周小松促仿效外國設《公平工作法》

提出原動議的勞聯立法會議員周小松稱，本港的婦女勞動人口比例為48.3%，較新加坡的63.4%、澳洲的62.6%、加拿大的61.6%為低。他指雖然勞動人口比例難以直接比較，但港府要取長補短。他又稱有10萬非從事經濟活動人士稱，如有合適工作會投入勞動市場，但要有彈性工作時間安排。

對此，他希望港府參考外國的《公平工作法》，即懷孕、傷殘人士可要求彈性工時，冀港府研究立法可行性。他又稱，現時60至64歲的提早退休人士有約20萬人，希望政府研究如何繼續聘用相關人士，並指公務員申請延期退休都出現困難。

民建聯立法會議員顏汶羽稱，本港2023年第一季勞動人口參與率為57.9%，較2017年下降3%，現時青年仍非常響往就讀大學，出現勞動力傾斜某些行業的問題，雖政府推出應用學科，但主流仍是就讀大學。

蘇長荣發言期間一直喘氣

選委界立法會議員蘇長荣發言時不停喘氣，中途要喝水緩和。他稱過去3年本地勞動人口流失20萬，當中60%是高技術水平人士，希望加大支持非本地畢業生於本港就業，認為極具可操作性。他指，非本地畢業生在港逗留數字逐年下降，政府對數字萎縮原因沒有備存數字，直言不能理解，質疑政府作為失效。

選委界立法會議員蘇長荣發言時不停喘氣，途中亦需要喝水緩和。（資料圖片／廖雁雄攝）

《香港01》向蘇長荣喘氣問題作查詢，蘇指早上於政府總部與團體有活動，誤判周小松發言時間會更長，需要趕回立法會發言，期間奔跑數分鐘，到會議廳時未有時間緩衝隨即就需要發言，故發言期間未能立即調整呼吸。

郭偉强促效仿內地設「媽媽崗」

工聯會勞工界立法會議員郭偉强稱，提升婦女勞動力十分重要，希望效仿內地設「媽媽崗」，即為照顧家庭的媽媽特設崗位，工作時間較為靈活，讓婦女照顧家庭之餘，亦可貢獻勞動力。

工聯會勞工界立法會議員郭偉强稱，提升婦女勞動力十分重要，希望效仿內地設「媽媽崗」。（資料圖片）

工聯會立法會議員梁子穎提出修正案，提及調高申請公共租住房屋、居者有其屋計劃及公共福利金計劃的入息上限，讓申請人無須因為有關限額而放棄就業。立法會議員謝偉銓發認為，相關問題複雜，不應就議案辯論倉促作出決定，表明反對梁的修正案。最終，此修正案亦遭否決。

而民建聯議員陳仲尼指，單引入外勞只能解燃眉之急，要解決人手荒要擴大人手基數包括改變青年人炒散的心態等，透過完整的專教育和進級階梯，「等打工仔從心底裏面由衷講我真係好鍾意翻工」，從量到質提升本地勞動力。

自由黨選委界議員李鎮強提到，不少人離開香港，家庭結構改變，政府除深思如何培養本地人才外，亦要考慮釋放潛在勞動力。現時社會講求生活工作平衡，不少年青人選擇做自由工作者，亦有為符合公屋申請要求而打散工等，都被界定為潛在勞動人口。

李鎮強：加強對婦女與少數族裔就業支援

他又指，不少基層女性曾工作，估計因照顧子女而放棄打工，政府必需要提供針對性支援，包括增加課餘托管服務等。至於少數族裔，他們主要面對文化共融和語言阻礙，現時主要從事外賣平台送遞或地盤工作，可選擇工種不多，建議政府針對性提供獎勵網上學習誘因，幫助他們學習廣東話等。

自由黨議員邵家輝指，補充人力不外乎培訓本地人力和輸入外勞，他亦認同加強托兒和安老服務，有助釋放婦女勞動力，及提供語言學習上的支援，協助少數族裔。

選委會界別議員尚海龍指，釋放潛在勞動力是香港實現經濟繁榮和社會發展的重要因素之一，認為香港政府可借鏡其他國家包括新加坡等的經驗，幫助市民盡快就業。

吳永嘉：事事靠內地 令人感覺香港是長不大的孩子

不過，經民聯立法會議員吳永嘉稱，最近香港有風氣是專才不足、內地輸入；勞工不足、內地輸入；學生不足、內地輸入，本地有問題永遠不自行解決，事事靠內地，會令人覺得香港是「攤大手板，長不大的孩子」。他指香港營商排名領先不是必然，如果誇大勞工短缺問題，亦會妨礙外商在港投資的意欲。

何君堯：所謂未釋放勞動力實指「老、殘」人士

選委界立法會議員何君堯指動議有偽命題，現時香港是「有工冇人做」，所謂需要釋放潛在勞動力，實指「老、殘」人士，強調並非不讓婦女投入勞動力，認為議案捉錯用神。

他指香港面臨三個問題，第一是富裕城市，市民「食飽當然不想做」，認為有人「食得飽過頭」。第二是不生育，形容「唔生仔、寧願玩狗仔」導致人口老化。第三，是每個人都有外傭，每個人都有人「湊」。他指香港是移民城市、難民城市，需要人力就引入，認為討論「釋放潛力，講多晒氣！」