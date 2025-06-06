的士司機頸椎移位亡死因　警員指司機多番不理警告　屬頑強性對抗

的士司機陳輝旺疑被男警林偉榮箍頸後，頸椎移位致全身癱瘓後死亡，其死因研訊今（6日）續，其中一名有份拘捕陳的警員馬振康作供，他指當日接報要處理襲擊及有人受傷的案件，他到場後，陳並不不合作，並形容陳屬「頑強性對抗」，故警方將他壓在地上，讓陳背向天，再用手扣把陳反鎖，然後把他扶起。



代表家屬的律師又在庭上播放陳當日報警的錄音，他稱乘客拒付款，職員卻讓乘客離開，陳稱被欺負。有家屬聽到錄音痛哭。



死者陳輝旺（65歲）於2012年11月11日晚上，在西隧收費亭因車資問題與乘客爭執，接報到場的警員拘捕陳，把陳押上警車時，警員林偉榮疑曾箍其頸。陳送院後證實頸椎移位，導致全身癱瘓，同年12月12日去世。

警員馬振康（左二)稱警員當日多番向死者陳輝旺發出警告，陳都沒有理會，指陳屬「頑強性對抗」。（陳蓉攝）

陳稱乘客拒付款而爭執

有份拘捕陳的警員馬振康稱，他當日到場是要處理襲擊及有人受傷的案件，他向陳作調查，陳向他稱在酒店接載該對乘客，車輛駛到西隧時，男乘客拒絕付款，故他阻止該男乘客離開，過程中陳有跌倒，但陳稱毋須送院，故馬只為他作簡單處理。

因陳涉曾向乘客揮拳而作出拘捕

馬續指出，男乘客不滿陳行經西隧而非紅隧，因而與陳發生糾紛。男乘客之後下車，敲陳車門示意他落車對話，並表示會自行搭巴士離開，其後司機下車用拳頭打男乘客的臉頰，令乘客跌倒在地，故警方拘捕陳，罪名為襲擊。

警方曾作出警告但陳沒有理會

馬稱，陳當時不合作，想行往的士方向，於是他以雙手及身體阻擋，並要陳企定，亦有對陳作警告，陳沒有理會，故警方將他壓在地上，背向天，用手扣把陳反鎖後，就把他扶起。

指陳放軟身體躺著

馬指出，其後陳仍然不合作並拒上警車，他求陳自行登上警車，陳拒合作並放軟身體，躺在警車的二、三排間，因為多次勸喻後陳仍不合作，故他與另一名警員合作，一個搬陳下身，一個搬陳上身，成功將他搬上警車。

陳情緒激動其不合作已達阻差程度

馬稱，陳的情緒激動，基於安全理由，把陳推到兩輛工程車中間，以防止他走近馬路和的士。除他以外，亦有其他警員給陳警告，當日行動沒有刻意安排誰負責抬陳，單純依靠默契。陳其後有企回地面，但無印象他是否需要其他人攙扶，其後陳仍不合作。馬指，有向陳提及過會控告他阻差辦公，但不是此階段。

見陳有新傷勢後有叫救護員

馬指出，因見到陳的身上有新傷勢，其前額有擦損，所以向上司報告，亦有再問陳是否需要看醫生，陳表示需要，所以便替陳叫救護員。

指陳行為已超出消極抗拒

馬稱，遇到消極抗拒人士，便有機會用「四人搬離法」，但此方法不適用於已上手扣的人士。馬認為，陳的行為已超出「消極抗拒」，會把他界定會「頑強性抗拒」，因為他已實際上阻礙執行職務，有機會令其他人受傷。

沒有向陳使用過警棍

馬又提及關於「二人搬離法」，此方法與「四人搬離法」的分別，在於只需要兩個人即可，亦同樣適用於消極抗拒的人士。馬指，整個行動中，沒有對陳使用過警棍等其他武器。

搬離法在學堂有指導

陪審團向馬問到，上述搬離法是否屬於常規訓練，馬回應指學堂有相關指導，若駐守機動部隊或衝鋒隊，亦會有訓練，但以他所知，警方沒有就此安排定期訓練。

用常識應對頑強性抗拒人士

陪審團續問馬有關「頑強性抗拒」的人士，是否會有指引如何搬離。馬指，印象中沒有。陪審團續問，對於「頑強性抗拒」的人士 通常會使用甚麼方法，馬稱，會用常識。

陳報警稱遭隧道職員欺負

家屬方播放陳當時報警的錄音，陳在錄音指出，有乘客不欲支付車資，並稱：「西隧職員放佢哋走，佢哋有6、7個職員喺我面前，佢哋欺負緊我。」有家屬在席上痛哭。

案件編號：CCDI477/2013