劉智鵬：香港招生國際生方向與英美一致　大學生水平不比哈佛低

美國政府5月22日宣布，取消知名學府哈佛大學招收國際學生資格，其後當地法院頒布臨時禁制令，暫緩政策生效。香港多間大學表示歡迎哈佛大學國際學生入讀，其中嶺南大學表示會為留美學生啟動轉學「直通車」。身為嶺南大學協理副校長的選委界立法會議員劉智鵬今日（7日）表示，香港與英美招收國際學生方向幾乎一致，同時香港非本地教授比例高於英美，部分本地大學課堂教授的內容、水平不會較哈佛低。



劉智鵬。（盧翊銘攝）

劉智鵬：香港非本地教授比例絕對高過英美

劉智鵬在商業電台節目《政經星期六》表示，香港與與英美收國際學生方向幾乎一致，英美國際學生大部分都是內地生，與香港沒有分別。他又稱，香港體制相當國際化，持香港身份證的教授只有約三成，而助理教授及以上的職位都是全球招聘，現時約60%是非本地教授，直言與英美比較「絕對高過佢」。他估計，英美的本地教授佔比超過一半以上。

哈佛大學（路透社）

科大收哈佛生轉學申請 劉智鵬：唔覺堂上學嘅嘢少過哈佛

此外，劉智鵬指，雖然「唔可以話香港五強大學拍住哈佛」，但「都係差十幾位啫」。他表示，香港教授的水平與哈佛差不太遠，「蝕底」之處可能是聲譽比不上、研究配置差、大學體量不夠巨型」。

他又稱，科大都有收到哈佛生轉學的申請，「唔覺得科大理工科同學，堂上學嘅嘢少過哈佛，同埋水平低過（哈佛）囉」。他認為，香港中西融合、多元化，又是英語授課，與主流英語國家沒有分別。與此同時，他指香港背靠祖國，內地可以支撐香港科研，反之哈佛沒有相關的機遇。

今午有警員到嶺南大學宿舍搜查，並帶走一名白衫男子。（林振華攝）

嶺大學生會幹事盜百萬公款 劉智鵬：校方研將學生組織納入學校系統

提及嶺南大學4名學生會前屆或現屆幹事涉嫌挪用約130萬元，存入本地一學生組織及幹事的私人戶口。劉智鵬表示，校方正研究將學生組織納入學校的學生事務系統，讓校方與學生共同管理財政。