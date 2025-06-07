G-Dragon澳門演唱會｜警入紀念品區查黑工 2名負責人被帶走助查
撰文：歐陽德浩
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韓國男團BigBang成員G-Dragon（權志龍）世界巡迴演唱會，即日起在澳門銀河綜藝館展開澳門站演出。澳門治安警察局聯同勞工局今早（7日）到演唱會的紀念品售賣區展開打擊黑工的行動，共有96名非本地工作人員接受身份調查，另外2名相關負責人被帶返當局協助調查。有現場直擊網民指，最少有八成工作人員被查證，只餘下約10人繼續留在現場。
行動中有96名非本地工作人員接受身份調查
澳門治安警察局公布，今早約10時30分，警方聯同勞工局人員到銀河綜藝館一個演唱會場地展開聯合巡查行動，確認演唱會的紀念品售賣區對活動工作人員的身份。行動中共有96名非本地工作人員接受身份調查，另外2名相關負責人被帶返當局以進一步調查。
澳門治安警察局指，有關事件仍在跟進調查中，倘存在違法情況，將依法作出處理。
網民直擊只餘下約10人賣紀念品
有現場排隊購票的觀眾在社交媒體直擊現場，影片顯示有大批警員帶走工作人員。該網民估計涉及最少有八成工作人員，只餘下約10人繼續留在現場，最終她排隊5小時終成功購買心儀的紀念品。
也有網民表示，部份工作人員不懂廣東話，若被當作「黑工」也不奇怪。有網民估計警方的行動可能是黃牛黨的報復行為︰「職員話琴日捉到黃牛，啲黃牛不憤，玩返佢哋轉頭。」
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