社企膳心小館石硤尾店下月或結業　房屋署稱須收回鋪位作其他用途

社企「膳心小館」今日（7日）在社交平台公布，由於房屋署書面通知需收回鋪位作其他用途，或將於7月上旬結業。翻查資料，膳心小館恆常向基層長者派飯，亦是逾50隻街貓的「糧倉」，協助收集貓糧及轉讓餵貓婆婆，負責人接受傳媒訪問時稱，結業後餵貓婆婆恐只能用生果金買貓糧，或對其構成經壓力。



社企「膳心小館」今日（7日）在社交平台公布，由於房屋署書面通知需收回鋪位作其他用途，或將於7月上旬結業。（OpenRice網頁）

社企「膳心小館」今日在社交平台公布，由房屋署書面通知需收回鋪位作其他用途，或將於7月上旬結業。

引述房署稱收回鋪位作其他用途：將可能無奈地畫上句號

膳心小館在Facebook發帖，形容「懷著沉重的心情與無限的不捨」向食客告別，因日前房屋署書面通知需收回鋪位作其他用途，慨嘆「我們曾經辛勤經營，滿載回憶的石硤尾小店，今年七月上旬，將可能無奈地畫上句號。」

恆常向基層長者派飯、為街貓「糧倉」

帖文亦感謝顧客與朋友的「愛與幫助」，令「長者曾每日得以飽餐，流浪的貓咪找到了歸宿，弱勢群體獲得了改變人生的就業機會。」帖文又稱「這些曾經的美好，將繼續延續在彼此的心間。」

翻查資料，膳心小館恆常向基層長者派飯。此外，根據《香港動物報》，膳心小館是石硤尾逾50隻街貓的「糧倉」，因他們收取市民捐贈的貓糧，再送給12位餵貓婆婆作餵飼，負責人受訪時，憂慮結業後餵貓婆婆恐只能用生果金買貓糧，或對她們構成經壓力。

社企「膳心小館」今日在社交平台公布，由房屋署書面通知需收回鋪位作其他用途，或將於7月上旬結業。

去年大批月餅被指來歷不明查封 待上訴裁決接通知續約要暫時擱置

膳心小館 2017年原本在牛頭角房協彩頤居營運，2019反修例風波期間被視為「黃店」，及至2020年11月合約期屆滿，房協決定終止合作關係，轉由自行經營；膳心小館2020年8月搬到石硤尾邨營運。

膳心小館 2017年原本在牛頭角房協彩頤居營運，反修例期間被視為，至2020年11月合約期屆滿，房協決定終止合作關係，轉由自行經營。（資料圖片／廖雁雄攝）

去年餐廳有大批月餅被指「來歷不明」，被食環署查封及移走，母公司其後向法庭提出申訴，要求法庭駁回署方檢走月餅的措施及下令署方賠償損失，不過法庭尚未頒下裁決，餐廳已收到通知指簽訂續租合約要「暫時擱置」。