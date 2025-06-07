景樂集團疑全線結業　曾擁逾20餐飲品牌　工會接逾百求助將申破欠

零售業及餐飲業市道疲弱，再有餐飲集團懷疑結業。酒店及餐飲從業員協會在Facebook發帖，指開業34年、曾建立逾20個餐廳品牌的景樂集團，周五（6日）通知員工終止業務，並只向受影響員工結算5至6月薪金，惟尚未支付代通知金、遣散費及假期等。



翻查資料，景樂集團近日出售位於灣仔乙級商廈中望商業中心全層總部寫字樓，其網今午亦無法登入。飲食業職工總會權益幹事招冠聰表示，周一（9日）將與受影響員工到勞工處落案，又呼籲若僱主無法處理，應簽署「無力償還書」，協助員工盡快申請破欠基金。



飲食業職工總會指，目前接獲過百名景樂集團員工求助，年資介乎2年至10年，主要來自四個餐飲品牌，包括美孚的「家傳滬曉」。（OPENRICE圖片）

景樂集團於6月6日通知員工終止業務，酒店及餐飲從業員協會及飲食業職工總會在社交平台發帖，表示十分關注景樂集團員工的權益問題。（網頁截圖）

求助員工年資介乎2年至10年 涉「家傳滬曉」等四餐飲品牌

飲食業職工總會權益幹事招冠聰表示，目前接獲過百名員工求助，年資介乎2年至10年，主要來自四個餐飲品牌，分別是位處觀塘的「海玉蘭」、美孚的「家傳滬曉」、長沙灣的「King Ludwig am Meer」、以及元朗的「唐」。

初步沒欠薪 涉未支付代通知金、遣散費

招冠聰引述據員工表示，景樂集團只結算了5至6月薪金，惟尚未支付代通知金、遣散費及假期等，亦無交代會如何處理；亦有員工稱自去年起遭拖欠強積金。

招冠聰表示，大部份員工周五（6日）才得悉結業消息，據知是景樂集團高層與經理開會，再由經理通知員工結業消息。他又說，曾按官網資料到旗下食肆了解該集團是否全線結業，惟部份餐廳聲稱已與景樂集團「脫離關係」，因此未受影響，尚在營運；其他食肆則大多已結業。

工會籲僱主盡快簽「無力償還書」 助員工盡快申請破欠基金

招冠聰說，周一將與受影響員工到勞工處落案，之後視乎情況決定會否召開員工大會，解釋追討權益的事項，他又呼籲若僱主無法處理，應簽署「無力償還書」，協助員工盡快申請破欠基金。

飲食業職工總會權益幹事招冠聰表示，目前接獲過百名員工求助，年資介乎2年至10年，主要來自四個餐飲品牌。（資料圖片／梁鵬威攝）

網頁遭刪除 上月至少8餐廳尚在營運

今午所見，景樂集團的網頁已經刪除；其Facebook專頁於今年5月6日發布了最後兩則帖文，內容均為母親節的優惠推廣，顯示當時8間餐廳尚在營運並參與活動。

本地連鎖餐飲集團景樂集團於1992年創立，曾建立超過20個餐廳品牌，開設超過30間主題餐廳，不過2024年6月只餘下11間餐廳尚在營業。旗下最知名的餐廳是位於赤柱美利樓的「帝樂德國餐廳」（King Ludwig Beerhall）及「嵐．石海鮮&牛扒餐廳」（Ocean Rock Seafood & Tapas），不過兩間餐廳均於去年4月結業；旗下餐廳「燒肉男」（Yakiniku Otoko）亦今年2月全線結業。

據報集團自去年起放售總部寫字樓

有報道指，景樂集團近日出售位於灣仔乙級商廈中望商業中心全層總部寫字樓，成交價為2,499萬元，平均呎價不足7,000元，重回該廈2011年水平。景樂集團於2003年10月購入單位，自去年起以約2,600萬元放售。

翻查資料，景樂集團行政總裁周驪莉為本地的企業家，由於該集團曾於2000年一年內在諾士佛臺開設4間店，因此享有「九龍蘭桂坊一姐」之稱。