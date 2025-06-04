結業潮｜破欠基金去年批出2.5億元創疫後新高　轉介5宗個案涉濫用

近年不少中小企、連鎖店結業，破產欠薪保障基金獲批宗數創疫後新高，勞福局今天（4日）披露去年批出4671宗打工仔被僱主拖欠薪酬及補償而提出的破欠申請，按年增三成，全年發放2.47億元的特惠款項，按年大增六成，平均每宗申請獲批52911元，同樣創疫後新高。



坊間不時有濫用破欠基金的討論，過去五年勞工處向警務處轉介五宗涉嫌濫用破欠基金的個案，期間沒錄得確實存在濫用破欠基金的個案。



選委界立法會議員管浩鳴。(黃浩謙攝)

管浩鳴關注破欠基金申請及濫用個案

選委界立法會議員管浩鳴在立法會提出書面質詢，關注過去5年破欠基金獲批申請，佔破產個案總數的百分比，以及過去五年涉濫用破欠基金的個案。

2020年至2024年破欠基金每年批准的申請數目。（立法會文件）

破欠基金去年批逾4600宗申請創疫後新高

勞工及福利局局長孫玉菡今天（4日）回覆時披露去年破欠基金向4671名打工仔批出申請，與前一年的3545宗申請比較，按年上升三成，亦是疫情後的新高

2020年至2024年破欠基金按年發放特惠款項的總額、平均每宗獲批准申請所獲發放特惠款項及累積盈餘。（立法會文件）

去年批2.5億破欠基金款項同創疫後新高

批出申請創疫後新高，發放的特惠款項總額同樣創新高。去年發放2.47億元的特惠款項，按年大增六成，平均每宗申請獲批52911元，破欠基金尚有73.29億元盈餘。

（香港01相片）

五年間轉介5宗個案涉濫用

逾30年歷史的海皇粥店結業，引起坊間再次討論破欠基金的濫用問題，皆因約百名員工遭拖欠薪金，涉款約1500萬元，粥店月前已傳出財困，拖到最後一刻才結業，更呼籲員工申請破欠基金。

小商戶結業潮。

孫玉菡指，政府高度重視僱主涉嫌濫用破欠基金，已成立跨部門專責小組，成員包括勞工處、警務處商業罪案調查科及破產管理署的代表，加強主動偵查可疑個案，透露2020年至2024年，勞工處向警務處轉介五宗涉嫌濫用破欠基金的個案，期間沒有錄得確實存在濫用破欠基金的個案。

疫情後本港掀起一股結業潮，街下多了待租出的空置舖位。（吳美松攝）

同期，破產管理署就勞工處的轉介經法院取消共15名公司董事及／或負責人擔任任何公司董事，以及參與發起、組成或管理任何公司的資格。