結業潮｜金田家拉麵最後分店6.30結業　攻港11年高峰期有7分店

攻港11年、日本過江龍「金田家」拉麵店今日（5日）在社交媒體宣布，由於租約期滿，將作出營運調整決定，唯一銅鑼灣分店將於6月30日光榮結業，「與大家暫別」，意味本港所有分店即將結業。



「金田家」於2014年以「九州第一」的名號落戶香港，高峰期分別在荃灣、上環等地合共有7間分店。



日本過江龍「金田家」拉麵店今日（5日）在社交媒體宣布，由於租約期滿，將作出營運調整決定， 「金田家」銅鑼灣分店將於6月30日光榮結業。(金田家facebook圖片)

源自日本福岡縣 是日本百名店之一

「金田家」在社交平台發帖，稱由於租約期滿，將作出營運調整決定， 「金田家」銅鑼灣分店將於6月30日光榮結業，與大家暫別。帖文指，雖然銅鑼灣分店即將結業，但世界各地的分店將照常營業。

「金田家」源自日本福岡縣，曾獲日本食評網「Tabelog」評為最佳拉麵餐廳拉麵的福岡縣冠軍，是日本百名店之一，最著名的是用上18小時長煮豚骨湯底，加上秘製醬料的叉燒拉麵，湯底濃厚而不會太鹹。

「金田家」於2014年以「九州第一」的名號落戶香港，高峰期分別在荃灣、上環等地合共有7間分店。

2014年以「九州第一」名號落戶香港

「金田家」於2014年以「九州第一」的名號落戶香港，高峰期分別在荃灣、上環等地合共有7間分店，惟2020年只餘下兩間分店，2023年黃埔分店宣布結業，只餘下一間銅鑼灣分店。