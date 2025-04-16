小紅書，跨境品牌營銷的下一個必爭之地

「要性價比也要自我滿足」、「要產品品質也要大眾好口碑」……今天的用戶正在變得更加積極、主動，相比品牌自上而下的資訊輸入，他們更加信賴來自身邊普通用戶的分享。消費者心理和行為上的變化，也為品牌帶來了一系列全新的營銷挑戰。那麼，在全球的市場環境複雜多變的當下，跨境品牌及商家該如何破局，找到生意增長新的機會點？



重新錨定營銷的主陣地，成為跨境品牌及商家「不約而同」的選擇。什麼才是商家經營生意、營銷的「主陣地」？答案很簡單，消費者聚集的地方。因為人就代表著需求，代表著市場，代表著機會。然而，真正的營銷主陣地不僅關乎用戶數量，更取決於用戶真需求、營銷生態及消費決策影響力。在眾多的營銷渠道和平台中，如何快速找到那個擁有巨大潛力的新陣地，成為了跨境品牌普遍關注的問題。

全球用戶在小紅書「無縫交流」，跨境品牌的下一個增長點湧現

今年以來，全球用戶都明顯感受到這個總部在上海的生活方式社區，已經成為「地球村」的最生動縮影。越來越多的跨境品牌及商家，看到了全新的生意機遇。

首先是用戶的特徵，小紅書用戶是新一代消費者的典型代表，不僅具備強烈的消費意願和能力，更對多元的消費文化和產品持開放態度。相比大多數中國互聯網用戶，小紅書用戶的消費意願、能力、水平都顯著偏高，且他們樂於接受新型事物，願意嘗試新品牌、新產品。不僅如此，小紅書更是全球用戶的聚集地，中國內地的用戶們透過小紅書這扇窗戶擁抱世界；與此同時，來自世界各地的夥伴也透過這個平台，開啟東方探索之旅。

其次是，小紅書平台獨有的「種草」生態。與傳統的營銷方式，如品牌廣告、效果廣告不同，小紅書種草更強調用戶口碑的力量，希望通過真誠地幫助人，為嚮往的生活找到解決方案。曾提出「H2H（human to human）人本營銷」的現代營銷學之父——菲利普·科特勒教授認為，在商業活動中，人與人之間的互動和情感連結的重要性，他認為，消費者不僅是一個冷漠的、理性的經濟實體，而是具有情感、價值觀和人際關係的個體。品牌在「小紅書種草」，是在與用戶的平等、真誠溝通中，讓用戶自然「種草」好的產品和服務，而這些產品和服務，最終是為用戶的美好生活服務的。

「種草，是當下營銷環境的更優解」，充滿生機的生活方式社區小紅書及其用戶，為跨境品牌及商家提供全新機遇的同時，也為其尋找更深入的市場洞察、更精準的人群溝通、更確定性的生意增長，提供了全新思路。

順應「人本營銷」趨勢，小紅書種草實現全鏈路賦能

而事實上，真正的營銷主陣地並不是渠道本身，而是「人的消費決策軌跡」。當消費者行為日益碎片化、決策路徑更趨複雜化，跨境品牌對營銷主陣地的理解也必須從靜態的「地點」概念向動態的「過程」概念升級。

在小紅書上，用戶擁有著各自獨特的生活方式與追求。有人熱衷於海外度假，喜歡探索不同的風土人情；有人偏愛國際品牌，追求品質與品味；有人選擇留學深造，或是繼續攻讀研究生學位……他們帶著被種草的心態來到小紅書，也留下了千姿百態的需求。與此同時，在這個跨文化的交流社區中，超過1億的內容創造者，通過一篇篇走心分享、真誠攻略，將一個個小眾、特色的流行趨勢塑造成新的消費潮流。隨著社區中的分享、交流、傳播、擴散，當地球村的所有靈感匯聚於此，全球用戶的消費決策也在这里悄然完成。

像這樣從瀏覽、搜尋內容，到互動參與，再到深入評估，最終做出消費決策的種草循環，每時每刻都在小紅書上發生。

如何更加精準地把握消費者決策的每一個關鍵時刻，小紅書已在前不久香港的營銷私享會上給出了解決方案。會上，小紅書發布了「小紅書跨境種草實戰指南」，提供了從「發現喜好」，到「影響選擇」，最終「贏得口碑」的全鏈路解決方案，幫助跨境品牌在用戶決策的每一環節精耕細作，從而收穫人群的層層滲透和生意的長效增長。

未來，小紅書還將在香港這個開放的城市，攜手更多的品牌合力共生，找到生意新的增長點。

（資料及相片由客戶提供）