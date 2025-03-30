港獨立電影逆境自救　辦音樂會旅行團另類集資　導演：唔好預賺錢

【緣路山旮旯／廚師發辦／黃浩然／鍾宏杰／小野／盧鎮業／梁雍婷／台南電影體驗團】香港去年至今至少9間戲院「謝幕」，電影業寒冬尚未春來冬去，港產片票房並不樂觀。獨立電影沒有電影公司支援、題材另類、觀眾層較窄，資源更是捉襟見肘。《緣路山旮旯》、《全個世界都有電話》導演黃浩然曾經辦音樂會，以宣傳電影及增加收入，下月更首度「衝出香港」舉辦電影體驗團，不計機票每位團費索價12,800元，帶觀眾到台南3日3夜直擊新作《廚師發辦》（暫名）的幕後情況。



《廚師發辦》成本約390萬元，目前只籌到約一半資金，唯有一邊拍攝，一邊籌款，體驗團大部份收益亦將撥歸拍攝開支。黃浩然笑言跟投資者洽談時表明，「你啲錢已經揼咗落海啦，唔好預會賺錢」。他說拍攝獨立電影的初衷亦並非賺錢，作為導演亦無法控制票房，只能發揮創意，利用有限資源拍好一套戲及盡力宣傳。



獨立電影沒有電影公司支援、題材另類、觀眾層較窄，資源更是捉襟見肘。導演黃浩然曾經辦音樂會，以宣傳電影及增加收入，為新片集資更舉辦台南電影體驗團。（《緣路山旮旯》幕後花絮）

獨立電影沒有電影公司支援、題材另類、觀眾層較窄，資源更是捉襟見肘。（《緣路山旮旯》劇照）

獨立電影錢從何來？

一般港產片由投資人或老闆出錢開戲，故導演、編劇要顧及投資方的意見。獨立電影題材及拍攝手法較自由，但就缺乏電影公司的資助及宣傳。獨立電影《淺淺歲月》月初上映，《香港01》早前訪問出品人及編劇謝淑芬，她為了拍戲紀念亡夫，不惜出售住宅單位，套現500萬拍電影。

現年54歲、《緣路山旮旯》電影導演黃浩然曾言走一條「半商業半獨立」的電影路—— 多年來選擇向朋友籌錢，拍好後再與商業電影發行公司合作宣傳。他2014年執導首部電影長片《點對點》，以本地情懷作為賣點，邀請朋友投資。原定400萬的預算，到開鏡時僅得230萬元，加上藝發局的40萬元資助仍然不足。他和任職監製的太太沒有收取任何酬勞，邵音音、陳豪等多名演員願意降低片酬，攝影器材更是向香港演藝學院借來。

導演黃浩然拍攝《點對點》時，邵音音、陳豪等多名演員願意降低片酬。（《點對點》劇照）

黃浩然這次與《廚師發辦》的投資者活現香港合辦電影體驗旅行團，帶觀眾前往台南取景地直擊拍攝過程。（活現香港網站）

新戲資金尚欠190萬 辦旅行團助籌錢

黃浩然近日與拍檔鍾宏杰執導新作《廚師發辦》，估計成本約390萬，目前只籌到200萬。他說尚可以應付拍攝，但需要一邊拍攝，一邊籌款。在港致力舉辦社區導賞團的活現香港成為投資者之一，與創作團隊合辦「電影體驗團」，帶領觀眾直擊電影在台南的拍攝情況、與男女主角、導演等人用餐和交流。不包機票的3日3夜團費為12,800元，最多18個名額，現時有14人報名，確定可成團。

旅行團的大部分盈利將補貼電影成本，亦希望達致宣傳效果。黃浩然說獨立電影資源較少，難以做到鋪天蓋地的宣傳，只能另闢蹊徑，以各種方法推廣。

黃浩然，近日與拍檔鍾宏杰執導新作《廚師發辦》（暫名），由小野盧鎮業、金像女配梁雍婷飾演男女主角。（《廚師發辦》團隊提供）

黃浩然，近日與拍檔鍾宏杰執導新作《廚師發辦》（暫名），由小野盧鎮業、金像女配梁雍婷飾演男女主角。（《廚師發辦》團隊提供）

黃浩然，近日與拍檔鍾宏杰執導新作《廚師發辦》（暫名），由小野盧鎮業、金像女配梁雍婷飾演男女主角。（《廚師發辦》團隊提供）

曾辦音樂會補貼票房收入

這並非黃浩然第一次以另類手法籌集電影資金。2023年，他的作品《全個世界都有電話》上映時，他曾舉辦「試映場 Ｘ 音樂會」活動 —— 參加者先到戲院看電影，然後移師到九龍灣國際展貿中心Star Hall觀賞音樂會。表演嘉賓包括電影男主角周國賢、歌手麗英、台灣樂隊守夜人及溫室雜草等。

《全個世界都有電話》「試映場 Ｘ 音樂會」上周漢寧與鄧麗英一同演唱。（資料圖片/莫匡堯攝）

我哋拍獨立電影無太大budget，做唔到成個地鐵站都係我哋嘅廣告，所以一定要嘗試用其他方法做。 獨立電影導演黃浩然

黃浩然當時表示希望透過音樂會，為一向難籌錢、難回本的獨立電影增加收入和宣傳電影，歡迎其他獨立電影人仿效。不過這項新猷仍無法扭轉劣勢，《全個世界都有電話》花了230萬拍攝，票房僅182萬，未能回本。

《全個世界都有電話》音樂會，表演嘉賓包括電影插曲的原唱樂隊Harbor Homme。（資料圖片/莫匡堯攝）

《全個世界都有電話》劇照

《全個世界都有電話》劇照

電影市道低潮再現 黃浩然：唔好預會賺錢

香港電影市道低迷，多間戲院結業，黃浩然認為市道下滑並非最近才發生，只是近年再見低潮。他憶述1993年跟隨著名電影導演爾冬陞拍攝《烈火戰車》時，對方感歎：「香港電影好難搵錢。」

香港電影嘅全盛時期有100分，到93年可能得返85分，再過30年，到2023年，可能得返35？定係25？15？ 獨立電影導演黃浩然

深水埗V Walk嘉禾戲院早前結業，變賣物品。（洪戩昊攝）

港產獨立電影難以回本是長久以來的難題，在電影業大氣候欠佳下，情況更不樂觀。黃浩然拍與所有投資者洽談時亦笑言：「你啲錢已經揼咗落海啦，唔好預會賺錢。」

票房係唔到我哋控制，我哋盡力做好宣傳，做好發行，點樣係有限資源之下拍好一套戲⋯⋯如果我有投資者嚟睇首映，佢覺得我冇亂用佢啲錢，佢覺得投資畀我係好嘅，呢個先係最重要。 獨立電影導演黃浩然