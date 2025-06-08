樂妍站服務站周四啟用　乳癌及子宮頸癌篩查名額增至每年2.4萬

為婦女提供健康篩查服務的「樂妍站」，其柴灣服務站將於本周四（12日）起運作。基層醫療健康專員彭飛舟指，乳癌及子宮頸癌的篩查名額將增加至24,000個，當局亦正研究在「樂妍站」增設子宮頸癌疫苗接種等服務。



另外，今年3月，約90名慢病共治計劃的私家醫生忽然停收新症。彭指，目前停收新症的醫生已減至80個，比例屬正常。



為婦女提供健康篩查服務的「樂妍站」灣服務站將於本周四（12日）起運作。

乳癌及子宮頸癌篩查服務收費改為逐次逐項收費

位於柴灣的「樂妍站」服務站將於周四投入服務，乳癌及子宮頸癌的篩查名額，將由以往的11,000個增加至24,000個。至於服務收費，則由以往年付300元、包兩次檢查，改為逐次逐項收費，每次篩查介乎150或250元。彭飛舟又指，正研究未來提供更多服務，包括子宮頸癌疫苗接種、骨質疏鬆檢查及中醫等等。

基層醫療健康專員彭飛舟指，當局正研究增子宮頸癌疫苗接種等服務。（黃浩謙攝）

慢病共治計劃80名私家家庭醫生仍停收新症

政府於前年11月推出「慢病共治計劃」，今年3月有約1成半，即90名私家家庭醫生忽然停收新症，彭指現時已減至80名，認為比例正常。他又稱，市民從加入計劃到成功看診，輪候中位數為14日，認為情況穩定。

彭飛舟指，未來會透過「慢病」進行多個計劃，相信屆時有更多醫生加入。另外，他表示，明年3月就定期調整政府資助水平等方面檢討計劃。

彭飛舟又稱，正審視公營醫療假期服務和夜診服務，目前有23間做夜診、14間做假日服務，料明年會增加至15間。（資料圖片）

彭飛舟又稱，正審視公營醫療假期服務和夜診服務，目前有23間做夜診、14間做假日服務，料明年會增加至15間，而夜診則視乎不同區分需求。他指，當局會繼續研究是否增加夜診。